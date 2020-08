Pogba ontbreekt in Franse ploeg na positieve coronatest; Camavinga debuteert

Paul Pogba heeft positief getest op het coronavirus. De middenvelder van Manchester United moet zich daardoor afmelden voor de nationale ploeg van Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps heeft als vervanger gekozen voor de zeventienjarige Eduardo Camavinga, die net als Houssam Aouar en Dayot Upamecano voor het eerst is opgeroepen voor les Bleus.

Frankrijk komt volgende maand in actie in de Nations League. De regerend wereldkampioen treedt op zaterdag 5 september aan tegen Zweden, terwijl op dinsdag 8 september het duel met Kroatië op het programma staat. Deschamps moest op het laatste moment een vervanger oproepen voor Pogba, daar de United-middenvelder positief testte op het coronavirus. De bondscoach heeft gekozen voor de talentvolle middenvelder Camavinga, die afgelopen seizoen grote indruk maakte in het shirt van Stade Rennes. Hij is inmiddels op de radar van Real Madrid verschenen, maar tot een transfer is het nog niet gekomen.

BREAKING: #Pogba has tested positive for Covid-19 and replaced in the France squad by Eduardo Camavinga.#MUFC pic.twitter.com/bcFcYO7Loq — Robin Bairner (@RBairner) August 27, 2020

“Ik zal voorzichtig met hem zijn”, zei Deschamps donderdag tijdens een persconferentie. “Het is een vroege uitnodiging, maar hij is hier omdat Pogba is afgevallen. Maar hij zou vroeg of laat toch wel een keer opgeroepen worden. Hij heeft zijn talent en persoonlijkheid al laten zien, Rennes is niet hetzelfde zonder hem. Het doet me goed om hem bij ons te hebben.” In tegenstelling tot Camavinga is de 33-jarige Blaise Matuidi er niet bij. De 84-voudig international heeft onlangs een transfer van Juventus naar Inter Miami afgerond. “Ik heb met hem gesproken”, aldus Deschamps. “Hij is slim genoeg om te weten dat zijn transfer van invloed is op zijn kansen bij de nationale ploeg. Maar het betekent niet dat ik hem niet meer zal oproepen.”

Volledige selectie Frankrijk:

Doel: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (Lille OSC), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Verdediging: Lucas Hernández (Bayern München), Raphaël Varane (Real Madrid), Luacs Digne (Everton), Léo Dubois (Olympique Lyon), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Middenveld: Eduardo Camavinga (Stade Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Stade Rennes), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur)

Aanval: Antoine Griezmann (Barcelona), Houssam Aouar (Olympique Lyon), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).