Bas Nijhuis kan werkzaamheden niet meer combineren en verkoopt winkel

Bas Nijhuis verdient zijn geld niet alleen vanuit zijn werkzaamheden als scheidsrechter. De arbiter houdt lezingen, trekt met een theatershow door het land en schuift regelmatig aan bij het televisieprogramma Veronica Inside. Daarnaast had hij ook nog een bakkerij, maar daar heeft Nijhuis geen tijd meer voor vanwege al zijn andere werkzaamheden en verplichtingen. In gesprek met TC Tubantia laat hij weten dat hij bakkerszaak Bi’j Oons heeft verkocht.

Door de vele verplichtingen kwam er te veel op zijn pad. “Dan moet je keuzes maken”, legt Nijhuis uit in het regionale dagblad. “En als scheidsrechter word je ook geacht serieus nationale en internationale ontmoetingen bij te wonen, zoals deze week het geval was. Met ook nog een spelregelmeeting in Zeist, blijft er op zo’n dag geen tijd meer over voor de bakkerij. Vanwege de corona-uitbraak is het nu hollen of stilstaan, maar onder normale omstandigheden kom ik structureel tijd te kort. Dat gaat ten koste van mijn betrokkenheid bij de bakkerij en dat voelde al een tijdje niet goed.”

Nijhuis zag de bakkerszaak in 2013 als een investering voor zijn oude dag. “En voor scheidsrechters is die dag nog wel een keer bereikt”, vertelt de scheidsrechter, die het besluit heeft genomen met pijn in zijn hart. “Als je midden veertig bent, moet je je plan klaar hebben. Maar zeven jaar geleden wist ik ook nog niet wat er allemaal op mijn pad zou komen. Dat is meer dan ik toen had kunnen vermoeden.”

Nijhuis maakte roerige tijden mee met zijn bakkerszaak. In 2014 negeerde hij de verplichte zondagssluiting voor kleinere detaillisten, waarmee hij een lans brak voor het hele centrum van Haaksbergen. “Het kan niet zo zijn dat de ene winkel wel open mag en de andere niet. We hebben dat verbod toen genegeerd en trokken uiteindelijk, volkomen terecht, aan het langste eind”, aldus Nijhuis.