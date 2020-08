Ook ‘onthullend boek’ over Derksen: ‘Bij Talpa hoef je alleen maar te kijken’

Auteur Michel van Egmond gaat de biografie van Johan Derksen schrijven, zo laat hij weten aan weekblad Story. De schrijver was enkele jaren geleden ook al verantwoordelijk voor de biografie van René van der Gijp. Van het boek met de naam 'Gijp' werden 350.000 exemplaren verkocht. Het leverde Van Egmond en Van der Gijp in 2013 de NS Publieksprijs op.

Derksen voegt toe dat het een 'onthullend boek' wordt. "Er verschijnt een boek over mij. Dat wordt geschreven door Michel van Egmond. Die eerder ook Gijp en Kieft schreef", aldus de analist van Veronica Inside. "Michel is me al een aantal weken aan het volgen. Wat dat betreft heeft hij geluk. Bij Talpa hoef je alleen maar te kijken, dan heb je al een boek." Derksen kan over de inhoud nog niet veel kwijt. "We hebben nog geen indringende gesprekken gevoerd. Het is dus nog niet bekend wat er precies in het boek komt te staan."

Van Egmond veroverde ook in 2014 en 2017 de NS Publieksprijs. In het eerste geval was dat met het boek over het turbulente leven van oud-aanvaller Wim Kieft. Drie jaar geleden viel de auteur in de prijzen met zijn tweede boek over Van der Gijp: 'De wereld volgens Gijp'. Van Egmond schreef tevens een boek over de populaire voetbaltalkshow Veronica Inside genaamd 'Topshow'. De biografie van Derksen verschijnt bij Inside, de uitgeverij waar zijn dochter Marieke werkt.