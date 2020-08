FC Utrecht ontkracht wild gerucht over Eljero Elia: ‘Indianenverhalen’

Eljero Elia werd onlangs genoemd bij onder meer FC Twente, FC Groningen en ADO Den Haag. De 33-jarige vleugelaanvaller sloeg deze clubs echter over en tekende uiteindelijk een tweejarig contract bij FC Utrecht. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff repte in de voetbalpodcast van de NOS over tekengeld van misschien wel een miljoen euro. Volgens de leiding van FC Utrecht is er echter niets waar van dat verhaal.

Technisch directeur Jordy Zuidam komt donderdag met een duidelijke reactie aan Voetbal International. Van een extra betaling aan Elia is geen enkele sprake. "Sterker nog, Elia heeft helemaal geen tekengeld ontvangen. Het is niet mijn gewoonte om te reageren en al helemaal niet op onwaarheden maar Elia heeft voor ons verhaal gekozen. Hij werd enthousiast van onze ambities. Die jongen is nog hartstikke fit en wil samen met ons de top uitdagen."

"Geloof me, hij had in het buitenland astronomische bedragen kunnen verdienen. Ik weet welke aanbiedingen hij heeft gehad", vervolgt de Utrecht-bestuurder zijn uitleg. "Maar in Utrecht valt hij gewoon binnen het salarishuis. Ik heb geen idee waar die indianenverhalen vandaan komen, maar ze kloppen in ieder geval niet. Wij zijn vooral heel blij dat Eljero voor Utrecht heeft gekozen. We kijken uit naar de competitiestart." FC Utrecht begint op 12 september tegen AZ aan het nieuwe Eredivisie-seizoen.

Elshoff kwam tijdens een analyse over FC Utrecht met de mededeling over het vermeende tekengeld van de vleugelaanvaller. "Ik hoorde dat Elia een extreem bedrag aan tekengeld gekregen heeft", zo opende de commentator. "Ik weet echt niet zeker of het waar is, maar dat zou rond een miljoen euro liggen, ofzo. Ik weet niet wat dat in zo’n selectie uiteindelijk teweeg brengt. Er zijn misschien ook wel grote salarisverschillen die er nu komen. Ze zijn in ieder geval met aardige bedragen aan het gooien in Utrecht."