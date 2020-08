Spaanse media noemen oude bekende Koeman als opvolger Messi

Het mogelijke vertrek van Lionel Messi en Luis Suárez bij Barcelona zorgt mogelijk voor ontwikkelingen op de Europese transfermarkt. Sport schuift Sadio Mané naar voren als mogelijke vervanger van Messi. De Spaanse sportkrant schat de waarde van de vleugelaanvaller van Liverpool, wiens contract in Engeland nog drie seizoenen doorloopt, in op 120 miljoen euro.

Mané speelt bij Liverpool doorgaans op de linkerflank, maar de 61-voudig international van Senegal kan ook als valse spits opereren. De buitenspeler kent trainer Ronald Koeman nog van hun gezamenlijke periode bij Southampton, wat in het voordeel van de Catalaanse grootmacht kan zijn. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het echter nog maar de vraag of Barcelona ruim honderd miljoen euro op tafel wil leggen. Daarnaast moet Mané ook nog toestemming krijgen van manager Jürgen Klopp om te vertrekken bij the Reds. De aanvaller werd eerder dit jaar nog genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid.

Suárez komt niet voor in de plannen van Koeman en de advocaten van de aanvaller uit Uruguay zijn bezig om het tot 2021 lopende contract in het Camp Nou te ontbinden. Mocht Suárez daadwerkelijk vertrekken, dan komt Moussa Dembélé in beeld als diens vervanger. De Franse spits was onlangs de held van Olympique Lyon door in de kwartfinale van de Champions League tweemaal te scoren tegen Manchester City (1-3). Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio heeft assistent-trainer Henrik Larsson de eerste contacten gelegd. De rechterhand van Koeman heeft net als Dembélé een verleden bij Celtic. De Schotse grootmacht verkocht de aanvaller in 2018 voor 22 miljoen euro aan Olympique Lyon. Het is niet bekend wat Barcelona eventueel voor hem moet betalen.

Dembélé lijkt evenwel niet de absolute topkandidaat te zijn om Suárez op te volgen bij Barcelona. Het doorgaans goed ingevoerde Cadena SER kwam woensdag met de eveneens uit Uruguay afkomstige Maxi Gómez op de proppen. De 24-jarige spits van Valencia zou door de Catalanen worden gezien als ‘de ideale opvolger’ van Suárez. Globo Esporte en AS schoven op dezelfde dag Gabriel Jesus (Manchester City) naar voren als mogelijke vervanger van de voormalig Ajacied.