Agüero wakkert Messi-geruchten aan met opmerkelijke actie op Instagram

Sergio Agüero heeft er met een ogenschijnlijk onschuldige actie op sociale media voor gezorgd dat de speculaties over een transfer van Lionel Messi naar Manchester City zijn opgelaaid. Terwijl de Barcelona-aanvoerder bij de clubleiding heeft aangegeven dat hij wil vertrekken vanuit het Camp Nou, wakkert Agüero de geruchten aan over een samenwerking met Messi in het Etihad Stadium door zijn naam te veranderen op zijn accounts op sociale media.

Nadat Messi zijn vertrekwens bij Barcelona duidelijk maakte, duurde het niet lang voordat Manchester City in de media naar voren werd geschoven als voornaamste kandidaat om de Argentijn in te lijven. De aanwezigheid van manager Josep Guardiola is een van de belangrijkste redenen dat Messi een overstap naar the Citizens zou zien zitten. De Premier League-club zou bovendien een van de weinigen zijn die in staat is om de zesvoudig Ballon d’Or-winnaar in te lijven.

Ook de aanwezigheid van Agüero kan een rol spelen in het besluit van Messi om zich bij City te voegen. De twee hebben een goede band en speelden al vaak samen in de nationale ploeg van Argentinië. Bij een transfer naar Manchester City is het niet ondenkbaar dat Messi rugnummer tien opeist. Hij debuteerde met nummer dertig bij Barcelona en droeg daarna nog nummer negentien, maar sinds het seizoen 2008/09 zijn Messi en nummer tien aan elkaar verbonden.

Aguero removed #10 from his insta name... Messi to city confirmed #MessiLeavingBarca #MessiToCity pic.twitter.com/PO82FqaFOa — Ezra Samuel (@arze95) August 26, 2020

Rugnummer tien wordt bij Manchester City sinds het seizoen 2015/16 gedragen door Agüero. Dat hij plots het getal tien uit zijn naam op Instagram heeft verwijderd terwijl Messi in verband wordt gebracht met de Premier League-club, wordt op sociale media gezien als een teken dat een transfer dichterbij komt. Op Instagram werd zijn gebruikersnaam Kunaguero10 veranderd in Kunaguero. Hoewel het vergezocht lijkt, wordt het door sommige accounts op social media geïnterpreteerd als een teken dat Agüero zijn rugnummer vrijmaakt voor Messi.