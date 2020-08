FC Utrecht stalt Venema wederom in de Keuken Kampioen Divisie

Nick Venema verlaat FC Utrecht wederom op huurbasis, zo maakt de club uit de Domstad donderdag wereldkundig. De 21-jarige aanvaller speelt komend seizoen namelijk bij NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. Venema werd in de voorbije voetbaljaargang verhuurd aan Almere City FC. Hij kwam aldaar tot 6 doelpunten en 1 assist in 25 wedstrijden.

"Nadat de verhuurperiode van afgelopen seizoen tot een abrupt einde is gekomen, zijn we dit seizoen wederom met Nick in gesprek gegaan over zijn toekomst", verduidelijkt technisch directeur Jordy Zuidam. "Samen met hem hebben we besloten dat we de lijn van vorig seizoen door willen trekken en dat speelminuten maken in een eerste elftal komend seizoen het beste is om de volgende stappen te zetten in zijn ontwikkeling. NAC Breda is een goede club voor Nick, waar hij te maken krijgt met de druk van een eerste elftal en een andere dynamiek. Nick is een jongen van de club, waar we alle vertrouwen in hebben. We wensen hem een succesvolle huurperiode toe, en zien hem graag met extra ervaringen terugkeren volgend seizoen."

Venema staat deze donderdag al op het trainingsveld van NAC. "Nick is een jonge, enthousiaste aanvaller die op meerdere posities voorin inzetbaar is. Al denk ik dat hij vanaf de flank het gevaarlijkst kan zijn. Daarnaast is het een aanvaller die makkelijk goals maakt", zo reageert hoofdtrainer Maurice Steijn. Venema heeft zin in zijn avontuur in Breda. "Ik ben blij dat ik voor een fantastische club als NAC mag spelen. Natuurlijk met een geweldige aanhang, die hopelijk snel weer met veel naar het stadion mogen komen. Daarnaast hoop ik dat ik belangrijk kan zijn voor het team en voor de club!"

De verhuurde spits maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal, in een uitwedstrijd van Jong FC Utrecht tegen NAC in het Rat Verlegh Stadion. Venema heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 111 officiële wedstrijden (49 doelpunten) achter zijn naam staan.