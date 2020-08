Messi ontvangt duidelijk signaal: ‘Wij kunnen hem simpelweg niet betalen’

Het mogelijke vertrek van Lionel Messi bij Barcelona houdt de gemoederen bezig in de voetbalwereld. Manchester City lijkt door de aanwezigheid van manager Josep Guardiola goede papieren te hebben om de spelmaker over te nemen, terwijl ook Paris Saint-Germain is genoemd als nieuwe club voor Messi. Bayern München is echter geen optie, zo laat voorzitter Karl-Heinz Rummenigge in duidelijke bewoordingen weten.

"Nee, wij kunnen een speler van dat kaliber simpelweg niet betalen", vertelt Rummenigge in een interview met Tuttosport. "Dat hoort ook niet in ons beleid en onze filosofie." De Bayern-preses vindt het vooral jammer dat Barcelona en Messi op ramkoers liggen. "De geruchten over een mogelijk vertrek stemmen mij een beetje treurig. Leo heeft in zijn eentje de geschiedenis van die club geschreven en hij zou daar ook zijn loopbaan moeten afsluiten. Er zijn daar intern en op privégebied dingen gaande waar ik geen weet van heb, daarom wil ik er ook niet verder op ingaan."

Het lijkt erop dat Manchester City en PSG wél kapitaalkrachtig genoeg zijn om Messi over te nemen van Barcelona, maar dat veroorzaakt geen jaloezie bij Rummenigge. De voorzitter kan ook niet zeggen waarom de concurrenten uit Engeland en Frankrijk klaarblijkelijk over meer geld beschikken. "Ik bluf niet als ik zeg dat ik dat echt niet weet. Het voelt voor mij als het meedoen aan de Lotto, er is gewoon weinig geld beschikbaar. Ik weet dat Chelsea 250 miljoen euro heeft uitgegeven, maar zij hebben ook twee transferperiodes moeten toekijken. Vanwege de coronacrisis is het voor elk bedrijf lastig om zaken te doen. Een rijke eigenaar is niet genoeg, hij moet superrijk zijn."

De Champions League-winnaar uit München legde eerder deze zomer 45 miljoen euro neer voor de van Manchester City afkomstige Leroy Sané. Andere grote aankopen blijven voorlopig uit bij der Rekordmeister. De kampioen van Duitsland heeft nog tot 5 oktober de tijd om de selectie van trainer Hansi Flick te versterken.