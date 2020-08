Immers voelt zich niet gewenst en breekt per direct met ADO

Na Tom Beugelsdijk verliest ADO Den Haag ook het tweede grote Haagse clubicoon, zo bevestigt de clubleiding donderdagochtend in een officeel persbericht. In onderling overleg hebben Lex Immers en de club besloten uit elkaar te gaan. Het vijfjarige contract is met onmiddellijke ingang ontbonden. Immers stopt niet met betaald voetbal en hoopt nog voor de start van het seizoen over twee weken elders in de Eredivisie onderdak te vinden. De routinier kreeg afgelopen weken steeds meer signalen vanuit de club dat zijn aanwezigheid niet langer gewenst is, meldt De Telegraaf.

"Lex Immers is een icoon van de club en zal dat ook altijd blijven", benadrukt algemeen directeur Mohammed Hamdi. "Hoewel we ondanks een doorlopend contract samen besloten hebben om afscheid van elkaar te nemen, gaan we op een gezonde en goede manier uit elkaar. We zijn Lex zeer dankbaar voor alles wat hij voor de club gedaan en betekend heeft. We wensen hem het beste voor de toekomst." Hoofd Technisch Hart Martin Jol deelt de mening van Hamdi. "Lex is in zijn jaren bij ADO Den Haag altijd een voorbeeld geweest, zowel binnen als buiten de lijnen. Hij heeft een Haagse mentaliteit en daarvoor gingen mensen jarenlang naar ons stadion. Lex heeft een geel-groen hart en zal hier altijd welkom blijven."

"Natuurlijk voelt het raar om de club te verlaten na in totaal acht seizoenen in het eerste elftal te hebben gespeeld", zo reageert Immers op zijn plotselinge vertrek. "Maar het gevoel dat bij mij overheerst is dat ADO Den Haag enorm veel betekend heeft in mijn leven. Ik heb een geweldige periode gehad bij deze mooie club en heb het prachtige shirt altijd met trots gedragen. Hoewel ik me ga richten op iets nieuws, zal ik alle mooie herinneringen bij ADO Den Haag voor altijd blijven koesteren en zal mijn liefde voor de club nooit verdwijnen." Immers is te spreken over de medewerking van de ADO-leiding. "Ik ben tevreden over de wijze waarop het met de clubleiding is afgehandeld en wil de fans enorm bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun. Ik hoop voor iedereen die ADO Den Haag een warm hart toedraagt dat er een beter jaar aan komt dan vorig seizoen."

Immers sluit zijn periode bij ADO af met 47 treffers en 31 assists in 257 duels. Immers zou na afloop van zijn contract in 2022 door middel van trainerscursussen worden klaargestoomd voor een loopbaan als trainer, zo was bepaald door voormalig technisch directeur Jeffrey van As. Een toekomstige rol in de technische staf van ADO was het doel van de clubleiding. Door dit driejarige plan kan door het vertrek van de middenvelder dus een streep. Het laatste optreden van Immers was afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Vitesse (2-2). Hij kreeg een bal vol op zijn hoofd en moest vanwege duizeligheid worden vervangen. De routinier kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge.

Volgens De Telegraaf volgen er na Beugelsdijk en Immers wellicht nog meer uitgaande transfers bij ADO. In het kader van de nieuwe koers die de club onder Hamdi en Jol wil varen wordt mogelijk ook afscheid genomen van Aaron Meijers, Michiel Kramer, Erik Falkenburg en Danny Bakker, daar deze spelers te zwaar op de begroting drukken in het Cars Jeans Stadion. Voor Meijers zou belangstelling zijn van Sparta, de club die Beugelsdijk onlangs ophaalde uit Den Haag.