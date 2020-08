Janssen reageert met veelzeggende emoji op tirade Mexicaanse journalist

Vincent Janssen heeft zich niet bepaald populair gemaakt in Mexicaanse voetbalkringen. De aanvaller van CF Monterrey was afgelopen zondag tegen Club América (1-3 zege) betrokken bij een veelbesproken incident. De Nederlandse spits viel al dan niet opzichtig op verdediger Bruno Valdez, die daarbij een zware knieblessure opliep. Laatstgenoemde mandekker is hierdoor zeker een halfjaar uit de roulatie.

De langdurige absentie van Valdez komt Janssen op de nodige kritiek te staan. Onder meer voetbaljournalist Willy González veegt de vloer aan met de voormalig spits van AZ en Tottenham Hotspur. "Deze jongen speelt gewoon rugby. Hij weet echt niet waar hij mee bezig is. De enorme kracht van de val heeft ertoe geleid dat een collega zes maanden niet kan spelen", zo foetert hij in een video-interview met Multimedios Deportes. "Janssen zou zes maanden geschorst moeten worden, ik heb André-Pierre Gignac (spits van Tigres, red.) zoiets nog nooit zien doen."

Uit de beelden blijkt evenwel dat Janssen na een luchtduel met Valdez enigszins ongelukkig op de knie van de verdediger uit Paraguay terechtkomt. Desondanks is hij het mikpunt van kritiek in Mexico. Janssen, die tweemaal scoorde en daarnaast twee gele kaarten ontving, reageert via Twitter op de tirade van González. Hij toont een slapende emoji, waarmee de Nederlander lijkt aan te geven dat de reacties nogal overdreven zijn.