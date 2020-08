‘PSV ondervindt forse concurrentie in strijd om 30-voudig international’

Trainer Roger Schmidt en technisch manager John de Jong verklaarden recentelijk al dat PSV nog niet klaar is op de transfermarkt. Volgens het Eindhovens Dagblad is er namelijk concrete interesse in Kim Min-jae, een verdediger die op beide posities in het centrum van de defensie uit de voeten kan. Zijn werkgever Beijing Guoan verlangt naar verluidt minstens vijftien miljoen euro en de concurrentie in Europa is fors te noemen.

‘Het monster’, zoals de bijnaam van Min-jae luidt, wordt naast PSV namelijk ook gevolgd door Tottenham Hotspur, Lazio en Watford. De pas 23-jarige verdediger uit Zuid-Korea, 1.90 meter lang, is een oude bekende van PSV-coach Roger Schmidt. De oefenmeester uit Duitsland kent de mandekker nog uit hun gezamenlijke periode bij Beijing Guoan, al duurde de samenwerking uiteindelijk slechts een halfjaar.

PSV hoopt dat de aanwezigheid van Schmidt in Eindhoven ervoor zorgt dat Min-jae kiest voor de Eredivisie als eerste halte in Europa. Daarnaast heeft PSV met Ji-Sung Park en Young-Pyo Lee in het verleden succes gehad met het binnenhalen van Koreaanse spelers. Tot slot speelt ook de naam van Guus Hiddink wellicht een rol. De voormalig trainer van onder meer PSV loodste Zuid-Korea als bondscoach in 2002 naar de halve finale van het WK.

Volgens het Eindhovens Dagblad wilde Beijing Guoan in eerste instantie helemaal niet meewerken aan een tussentijds vertrek van Min-jae, die in China nog vastligt tot december 2021. Inmiddels liggen de verhoudingen anders, omdat de speler zelf graag een volgende stap wil maken. Vorige week werd dertigvoudig international Min-jae door zijn huidige trainer Bruno Genesio nog weggehouden bij een persmoment, om hem gezien de geruchtenstroom in bescherming te nemen.