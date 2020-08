Di Marzio pakt uit met interesse voor Kluivert, Senesi én Ouwejan

Marcos Senesi, Thomas Ouwejan en Justin Kluivert kunnen een nieuwe club in Italië vinden, claimt Gianluca Di Marzio. De transfermarktexpert van onder meer Sky Italia pakt uit met de berichtgeving dat het trio bij diverse clubs in de Serie A op de radar staat. Kluivert zou AS Roma kunnen verlaten voor een dienstverband bij Benevento, dat vorig seizoen promotie afdwong.

De vleugelspeler, sinds medio 2018 actief in Rome, heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten bij de Italiaanse club, waardoor men openstaat voor een transfer. Benevento heeft zich gemeld voor de 21-jarige aanvaller, die nog drie jaar vastligt in de Italiaanse hoofdstad. "Een deal inzake de Nederlandse vleugelspeler is echter een moeilijke zaak", aldus Di Marzio.

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

De journalist maakt tegelijkertijd melding van de interesse van Udinese in Ouwejan. De nummer dertien van het afgelopen Serie A-seizoen ziet in de 23-jarige linksback van AZ een versterking. Udinese heeft naar verluidt al de eerste stappen gezet om Ouwejan, die in Alkmaar beschikt over een contract dat loopt tot medio 2022, naar Italië te halen.

Tot slot stelt Di Marzio dat Senesi inmiddels ook op de radar van Atalanta staat. De centrale verdediger van Feyenoord werd eerder al gelinkt aan onder meer Leeds United, Sevilla en Napoli. Atalanta einde vorig seizoen als derde in de Serie A en strandde in de voorbije Champions League-campagne in de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain.