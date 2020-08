Kamp-Koeman ontkent opvallende claim in Spanje: ‘Totale onzin’

Het is chaos bij Barcelona door de vertrekwens van Lionel Messi. De superster voelt zich niet meer op zijn plek bij de topclub en wil verkassen, naar verluidt naar Manchester City. Volgens Spaanse en Argentijnse media was het gesprek van de aanvaller met Ronald Koeman de druppel, maar Rob Jansen ontkent dat de coach had verteld dat er geen privileges meer zouden zijn bij Barcelona.

"Jouw privileges binnen de ploeg zijn voorbij, je moet alles voor het team doen. Ik ga inflexibel met je zijn, je moet denken aan het belang van het team", zo zou Koeman aan Messi hebben verteld volgens onder meer Olé en Deportes Cuatro. "Totale onzin", luidt de korte reactie van Jansen, de zaakwaarnemer van de nieuwe trainer van Barcelona, tegenover de Volkskrant.

Volgens diverse media aast Man City op de diensten van Messi. Waar onder meer RAC1 melding maakte van een contractvoorstel aan Messi van the Citizens voor twee jaar, rept Marca donderdag over een verbintenis van drie seizoenen. Messi zou al regelmatig contact hebben gehad met Josep Guardiola over een mogelijke overstap. Een transfer van de 33-jarige dribbelaar heeft ook gevolgen voor de toekomst van Luis Suárez, claimt de advocaat van de Uruguayaan in gesprek met TyC Sports.

"De toekomst van Messi is van invloed op de toekomst van Luis Suárez", aldus Alejandro Balbi. "Er is een hechte vriendschap, ze zijn altijd samen. Ze begrijpen elkaar volledig, binnen en buiten de lijnen. Het regent aanbiedingen voor Suárez, omdat hij een geweldige doelpuntenmaker is. Het zal wel lastig worden Barcelona te verlaten vanwege zijn gezin. Je kan niet gewoon een transfer maken en dat is het dan. Hij zal dit met zijn gezin moeten oplossen."