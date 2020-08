Ricky van Wolfswinkel kondigt na drie jaar bij FC Basel transfer aan

Ricky van Wolfswinkel gaat een transfer maken. De 31-jarige spits kondigt aan dat hij zijn aflopende contract bij FC Basel niet gaat verlengen, waardoor hij transfervrij op te pikken is. De Zwitserse bekerfinale tegen Young Boys, die komende zondag op het programma staat, wordt de laatste wedstrijd van Van Wolfswinkel in het rood-blauwe shirt van FCB.

“Een vervelend bericht: ik wil jullie laten weten dat na de bekerfinale van komende zondag mijn tijd bij FC Basel er opzit. Mijn focus ligt nu op de finale van komend weekend. Hop FC Basel!”, schrijft Van Wolfswinkel op Instagram. Zijn contract bij FC Basel loopt eind augustus af en hij gaat die verbintenis dus niet verlengen. Het betekent dat er na drie jaar een einde komt aan de samenwerking tussen de spits en de Zwitserse topclub.

FC Basel nam Van Wolfswinkel in de zomer van 2017 voor 3,5 miljoen euro over van Vitesse. De spits, die eerder voor Norwich City, Real Betis, Saint-Étienne, Sporting Portugal en FC Utrecht speelde, kwam in Zwitserse dienst tot 85 optredens, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 12 assists. Van Wolfswinkel speelde dit seizoen pas negen officiële wedstrijden. In augustus 2019 werd bij de spits een hersenaneurysma ontdekt, waaraan hij moest worden geopereerd. Na maandenlang rust te hebben moeten houden, maakte hij in eerste instantie in februari zijn rentree. Daarna werd hij uit voorzorg aan de kant gehouden en na de coronapauze liep hij in de bekerwedstrijd tegen Lausanne Sport een kuitblessure op.

Van Wolfswinkel speelde na zijn rentree in juli acht officiële wedstrijden en was afgelopen dinsdag in de halve finale van het bekertoernooi tegen FC Winterthur goed voor twee doelpunten en een assist. De vraag is waar de toekomst van Van Wolfswinkel nu ligt na de bekerfinale van komende zondag. De spits werd afgelopen weken al in verband gebracht met FC Utrecht en technisch directeur Jordy Zuidam gaf tegenover Voetbal International te kennen dat hij nog contact met hem onderhoudt.