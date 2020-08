Koopmeiners reageert in eerste instantie verbijsterd op claim van Kraay jr.

AZ bereikte woensdag ten koste van Viktoria Plzen de derde voorronde van de Champions League. De Alkmaarders kwamen pas in blessuretijd van de reguliere speeltijd via een rake strafschop van Teun Koopmeiners op gelijke hoogte en stelden in de verlenging een 3-1 overwinning veilig. Overigens had AZ in de verlenging ook nog een strafschop tegen kunnen krijgen na een vermeende handsbal van invaller Ferdy Druijf. Koopmeiners ontkent in eerste instantie dat Viktoria Plzen een strafschop had moeten krijgen, maar moet daar na het zien van de beelden vanuit een ander standpunt op terugkomen.

“Heel veel enthousiasme in mijn lichaam, moet ik zeggen”, zo begint Koopmeiners het gesprek met FOX Sports over zijn rake strafschop in de vierde minuut van de blessuretijd. “Ik weet niet of het een hele duidelijke strafschop was bij Ferdy, maar dat maakt uiteindelijk ook niet uit. Je speelt zonder VAR. Het gaf me alleen maar een blij gevoel, omdat ik wist dat ik ‘m raak kon schieten.” Verslaggever Hans Kraay junior vraagt zich af Koopmeiners verder ‘niks voelde’. “Spanning dat we de verlenging in kunnen. Ja, natuurlijk. Het is een onwijs belangrijk moment, er staat Champions League op het spel en het is niet een penalty op een spelletje tijdens de training. Gelukkig kon ik mezelf onder controle houden.”

“Jullie hadden een penalty tegen moeten krijgen, zo eerlijk ben je wel hè?”, zo vraagt Kraay jr. vervolgens aan Koopmeiners. De verslaggever doelt op een moment waarbij Druijf de bal binnen het strafschopgebied tegen de hand lijkt te krijgen, ondanks dat hij zijn lichaam wegdraait. “Bij die corner, of niet? Ja, het zal me nu worst wezen. Ik wil het wel zien, het maakt me toch niet meer uit”, antwoordt de aanvoerder van AZ. Hij krijgt de beelden te zien en reageert in eerste instantie uiterst verbaasd. “Vind je dit hands, Hans? Meen je dit nou? Moet je kijken, hij heeft zijn arm achter zijn rug. Hij zwaait zijn arm naar achter. Ik vind dat je een ander camerastandpunt moet hebben, want hier kan je het niet goed zien. Het doet er allemaal niet meer toe, Hans.”

Na het zien van de beelden vanuit een ander camerastandpunt kan Koopmeiners meer begrip opbrengen voor de claim van Kraay. “Ik snap wat je bedoelt. Maar we weten van tevoren dat we zonder VAR spelen, dus dan zijn we nu goed weggekomen”, beaamt Koopmeiners. Druijf gaf na afloop in gesprek met FOX Sports wél direct toe dat hij de bal op de arm kreeg. “De bal kwam tegen m'n arm, maar ik had 'm niet heel ver van mijn lichaam. Het was in ieder geval niet bewust.”

“Zo zie je maar met de televisiebeelden. De eerste reactie is: hé, ben je gek geworden? Daarna zie je het anders, je ziet dat het een ander verhaal is. Dit is het belang van het juiste camerastandpunt. Er is een leven zonder VAR, maar het leven met VAR levert net zoveel discussie op”, reageert analist Kenneth Perez na het zien van het interview met Koopmeiners. Ronald de Boer benadrukt dat het moment bij Viktoria Plzen als cruciaal zal worden beschouwd en tot het nodige chagrijn zal zorgen in Tsjechië. Perez besluit met een lach: “De Tsjechische Ronald en Kenneth zijn woest.”