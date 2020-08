La Nación zorgt voor bizarre wending met ‘vervalste’ audio-opname Messi

La Nación heeft woensdagavond voor een volgende, bizarre wending gezorgd in de transfersoap rondom Lionel Messi. Het Argentijnse dagblad claimt de eerste quotes bemachtigd te hebben van de Argentijnse vedette sinds bekend werd dat hij Barcelona wil verlaten. Volgens onder anderen Gerard Romero en Guillem Balagué beroept La Nación zich echter op een vervalste audio-opname van Messi.

Dinsdagavond sijpelde vanuit Argentinië en Spanje het nieuws door dat Messi zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Barcelona. De 33-jarige superster zou ontevreden zijn over de gang van zaken bij de Catalaanse grootmacht en zich beroepen op een clausule in zijn contract, die hem eenzijdig de optie zou geven om zijn contract op te zeggen.

Sindsdien kwamen diverse hoofdrolspelers aan het woord, waaronder Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu, maar een reactie van Messi zelf was er nog niet. La Nación claimde woensdagavond een primeur en zou de volgende quotes van Messi hebben ontvangen: "Ik heb met mijn vrouw Antonela besloten om Barcelona te verlaten. Hij doet mijn ziel pijn, maar het is wat het is. De cirkel is rond. Ik ga met Josep Guardiola spreken en hem vragen mijn transfer naar Manchester City te regelen. Manchester City speelt spectaculair."

De quotes zorgden voor vraagtekens op social media. Journalisten Romero en Balagué, werkzaam als Barcelona-volgers voor respectievelijk RAC1 en de BBC, stellen beiden via Twitter er heilig van overtuigd te zijn dat de audio-opname waarop La Nación zich beroept vervalst is. Opvallend, daar La Nación met een gemiddelde dagoplage van 160.000 en 3,4 miljoen volgers op Twitter geen kleine speler is in het medialandschap.