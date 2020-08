Real Madrid kan jackpot grijpen voor middenvelder met 75 minuten in eerste

Óscar Rodríguez gaat Real Madrid na elf seizoenen mogelijk definitief verlaten. Volgens Marca is de 22-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspeler namelijk een serieus transferdoelwit van Sevilla. Real Madrid verlangt naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro voor de jeugdexponent.

Rodríguez speelde pas één wedstrijd in de hoofdmacht van Real Madrid (in het seizoen 2017/18 75 minuten in de Copa del Rey tegen Fuenlabrada), maar toch denkt president Florentino Pérez de hoofdprijs te kunnen vangen voor hem. De Spaans jeugdinternational werd de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Leganés en maakte een uitstekende indruk in Butarque. In totaal speelde hij 64 wedstrijden voor Leganés, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists.

Met name afgelopen seizoen ontwikkelde Rodríguez zich stormachtig. Leganés degradeerde weliswaar uit LaLiga, maar de huurling van Real Madrid beleefde persoonlijk een prima jaar met negen doelpunten en twee assists in dertig competitiewedstrijden. Rodríguez lijkt ondanks een tot medio 2023 doorlopend contract bij Real Madrid geen toekomst te hebben in het Santiago Bernabéu, maar kan mogelijk toch actief blijven in LaLiga.

Technisch directeur Monchi van Sevilla is namelijk gecharmeerd van de kwaliteiten van Rodríguez en zou de belofte deze zomer graag naar Andalusië halen. Éver Banega en Franco Vázquez gaan namelijk vrijwel zeker vertrekken, waardoor Rodríguez gezien zijn multifunctionaliteit een welkome versterking zou zijn voor de Europa League-winnaar. Behalve Sevilla heeft ook AC Milan volgens Marca belangstelling voor Rodríguez.