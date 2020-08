Daley Blind laat via Twitter van zich horen: ‘Kan zeggen dat ik me prima voel'

De schrik zat er goed nadat Daley Blind dinsdagavond in de 78e minuut van het oefenduel tussen Ajax en Hertha BSC naar de grond ging, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Trainer Erik ten Hag gaf na afloop te kennen dat dit te maken had met het afgaan van zijn ICD-kastje, een inwendige defibrillator die zijn hartritme bij stoornissen moet herstellen. Blind laat woensdagavond op Twitter weten dat hij zich goed voelt.

“Heel erg bedankt voor alle lieve berichten die ik heb mogen ontvangen. Ik kan zeggen dat ik alles goed gaat en ik me prima voel”, laat Blind weten op Twitter. De tweet wordt door Ajax gedeeld met een hartje. Ook zijn vrouw Candy-rae Fleur laat via Instagram van zich horen en laat eveneens weten dat het goed gaat met de verdediger van Ajax. “Bedankt voor alle aardige en lieve berichtjes. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat het goed met hem gaat”, schrijft ze bij een foto van haar en Blind.

Many thanks for all the kind messages I received ????. I can say that I’m okay and feeling fine. pic.twitter.com/uBhD1jV5An — Daley Blind (@BlindDaley) August 26, 2020

Blind ontving woensdag via Twitter al steunbetuigingen van Hertha BSC en zijn oude werkgever Manchester United. “Iedereen bij Manchester United wenst je een voorspoedig herstel”, liet de Engelse grootmacht via het sociale medium weten. Ook voormalig ploeggenoot Ashley Young, tegenwoordig in dienst van Internazionale, stuurde blind via Twitter een beterschapswens. “De beste wensen voor een van de aardigste mensen in het voetbal. Ik hoop dat je oké bent, bro.”

Ten Hag liet na de wedstrijd weten dat Blind ‘geen klachten had’ en ‘zich prima voelde’. Ajax maakte woensdag wereldkundig dat Blind ‘zich naar omstandigheden goed voelt’, maar in afwachting van de resultaten van het onderzoek voorlopig ontbreekt op het trainingsveld. De verdediger kreeg het ICD-kastje ingebracht nadat hij in november van het afgelopen jaar tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia eveneens zonder dat er een tegenstander in de buurt was naar het gras was gegaan. Blind kreeg destijds te horen dat hij met een ontstoken hartspier kampte en stond als gevolg van deze kwetsuur twee maanden aan de kant.