Chaos in Barcelona: supporters dringen Camp Nou binnen

Supporters van Barcelona hebben zichzelf woensdagavond toegang verschaft tot het Camp Nou, de thuishaven van de Catalaanse grootmacht. Volgens onder anderen journalist David Ibáñez eisen de Culés het vertrek van voorzitter Josep Bartomeu, een dag nadat bekend werd dat Lionel Messi te kennen heeft gegeven Barcelona te willen verlaten.

Enkele tientallen supporters van Barcelona verzamelden zich gisteren en vandaag bij het Camp Nou als reactie op de vertrekwens van Messi. De meesten spraken hun steun uit aan de Argentijnse vedette en vroegen om het vertrek van Bartomeu. Omstreeks 20.45 uur ging het mis bij ingang veertien van het Camp Nou.

Volgens verslaggever Víctor Navarro van Deportes Cope werd de ingang geopend om een vrachtwegen de gelegenheid te geven het Camp Nou te verlaten. De aanwezige fans zagen hun kans vervolgens schoon en stormden het stadion binnen. Volgens aanwezigen is sprake van een gespannen sfeer en moest de Catalaanse politie hard ingrijpen. Volgens Gerard Romero van RAC1, het belangrijkste radiostation van Catalonië, was Bartomeu vandaag overigens de hele dag niet aanwezig in het Camp Nou.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

?? ?? Unos cuantos aficionados han aprovechado para entrar por el acceso número 14 al abrirse las puertas para que saliera un camión ??? Creen que Bartomeu sigue en el interior ?? Los Mossos d'Esquadra han entrado para echarles ?? En directo en @deportescope pic.twitter.com/goEdz14OKw — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 26, 2020