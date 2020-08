Afgaan ICD Blind duidt mogelijk op hartstilstand of dreigende hartstilstand

De schrik zat er goed nadat Daley Blind dinsdagavond in de 78e minuut van het oefenduel tussen Ajax en Hertha BSC naar de grond ging, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Trainer Erik ten Hag gaf na afloop te kennen dat dit te maken had met het afgaan van zijn ICD-kastje, een inwendige defibrillator die zijn hartritme bij stoornissen moet herstellen. Sportcardioloog dr. Peter Peytchev vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat het afgaan van het ICD-kastje duidt op een (dreigende) hartstilstand.

Het ICD-kastje levert volgens Peytchev een schokje af als het hart stilstaat om het hartritme te herstellen. Het heeft er volgens de sportcardioloog, die in België verantwoordelijk is voor de cardiale begeleiding van verschillende sportclubs waaronder Anderlecht, alle schijn van dat Blind een hartstilstand had. “Daar lijkt het wel op. Het toestel levert namelijk een schok af bij een hartstilstand of een dreigende hartstilstand. Dit toestel weet precies op welk ogenblik het ertussen moet komen. Als dit geen hartstilstand was, dan had het waarschijnlijk geleid tot een hartstilstand. Het herkent namelijk de stoornis die vooraf gaat aan een hartstilstand.”

“Ik zeg waarschijnlijk omdat een ICD-kastje ook wel eens foutief afgaat. Ik las dat er nu een gil aan vooraf ging. Een gil betekent dat hij zich onwel voelt en vermoedelijk een ritmestoornis heeft. Hierdoor had dit voor mij veel weg van een terechte ICD-schok”, voegt Peytchev toe. Hij stelt dat hij het perspectief van Blind niet kan en wil inschatten, omdat hij er niet bij is geweest en niet veel kennis heeft van het dossier. “Wat er na het afgaan van een ICD-kastje gebeurt, is dat nagegaan wordt waarom dat is gebeurd. Is er misschien iets veranderd aan zijn hartprobleem? De toestand kan achteruit gegaan zijn. Het kan ook goed zijn dat daar niks uitkomt. Dan krijg je de status quo van voorheen en dan kan hem geadviseerd worden verder te voetballen.”

“Blijkt de onderliggende hartconditie achteruit gegaan te zijn, dan wordt een speler wel eens gezegd: ‘beter, stopt u.’ Dat hangt allemaal af van de gradatie van de aandoening en de ernstigheid daarvan”, stelt Peytchev. Hij benadrukt dat er sprake kan zijn van een flinke mentale impact, aangezien het een traumatische gebeurtenis is. Volgens de sportcardioloog kunnen topsport en een ICD-kastje samengaan. “Hoewel tien tot vijftien jaar geleden stellig ‘nee’ werd gezegd over het dragen van een ICD in top- of competitiesport. Tegenwoordig wordt het per geval bekeken. Er zijn ook gevallen waarbij het goed blijft gaan. Het zijn er niet superveel, maar ze zijn er zeker.”

Trainer Erik ten Hag liet na de wedstrijd weten dat Blind ‘geen klachten had’ en ‘zich prima voelde’. “We gaan onderzoek doen en afwachten wat de resultaten zijn, van daaruit gaan we beslissingen nemen”, sprak de oefenmeester van Ajax tegenover Ziggo Sport. Ajax maakte woensdag wereldkundig dat Blind ‘zich naar omstandigheden goed voelt’, maar in afwachting van de resultaten van het onderzoek voorlopig ontbreekt op het trainingsveld. De verdediger kreeg het ICD-kastje ingebracht nadat hij in november van het afgelopen jaar tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia eveneens zonder dat er een tegenstander in de buurt was naar het gras was gegaan. Blind kreeg destijds te horen dat hij met een ontstoken hartspier kampte en stond als gevolg van deze kwetsuur twee maanden aan de kant.