De Boer en Perez hopen voor AZ op belangrijk duel voor Nederlands voetbal

AZ plaatste zich woensdagavond dankzij een 3-1 overwinning (na verlenging) op Viktoria Plzen voor de derde voorronde van de Champions League. In de volgende fase van het zogenaamde league path richting de groepsfase van het miljardenbal treffen de Alkmaarders Dynamo Kiev, AA Gent of Benfica. Trainer Arne Slot, Kenneth Perez en Ronald de Boer spreken bij FOX Sports hun voorkeur uit voor een tegenstander.

“Zijn dat de drie mogelijkheden? Dan hopen we op een thuiswedstrijd en dan zien we wel wat het wordt. Maar ik denk dat iedereen snapt dat als we het voor het kiezen hebben, we liever niet tegen Benfica komen te spelen”, geeft Arne Slot te kennen na afloop van het duel met Viktoria Plzen. Op maandag 31 augustus gaat er geloot worden voor de derde voorronde van de Champions League. Bij de loting hebben Dynamo Kiev, Benfica en AA Gent een geplaatste status, terwijl AZ, PAOK Saloniki en Rapid Wien of Lokomotiva Zagreb ongeplaatst zijn. De derde voorronde wordt afgewerkt op 15 of 16 september en is andermaal over één wedstrijd.

Check de blik van Kenneth Perez na de reactie van Ronald de Boer en Jan-Joost van Gangelen op de 1-1 van AZ tegen Viktoria Plzen in de 94E MINUUT! ???? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 26 augustus 2020

“Kom maar op met een eclatante 3-0 zege op AA Gent”, begint presentator Jan Joost van Gangelen in de studio van FOX Sports. “Dat is vrij makkelijk gedacht, als je AZ net hebt gezien. Maar dat is op dit moment. Het duurt nog even voor die wedstrijden zijn en de competitie is dan begonnen. Boadu heeft nog een weg te gaan, zo te zien. Stengs moet op gang komen”, haakt Perez in. De Deense analist en collega Ronald de Boer zien wel het liefst AA Gent uit de koker komen. “Dat is mijn eerste gevoel gewoon”, aldus De Boer. “Benfica en Dynamo Kiev tref je liever niet.”

Mocht AZ AA Gent treffen in de derde voorronde van de Champions League, kunnen de Alkmaarders uiterst goede zaken doen op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Door de overwinning van AZ op Viktoria Plzen mag Nederland 0,300 punt bijschrijven en komt het totaalaantal op 31,100 punten. België bezet de achtste plaats op de coëfficiëntenranglijst 31.300 en voelt dus de hete adem van Nederland in de nek. Er kan tevens meer afstand worden genomen van nummer tien Oostenrijk (29,125 punten), indien Rapid Wien later op de avond sneuvelt in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Kroatische Lokomotiva Zagreb. Turkije, nummer elf op de coëfficiëntenranglijst met 27,900 punten, zag dinsdagavond Besiktas al uitgeschakeld worden in de tweede voorronde van de Champions League na een nederlaag tegen PAOK Saloniki.

Inmiddels wordt het seizoen 2015/16, wat voor de Nederlandse clubs geen goed jaar was in Europa, niet meer meegeteld. Als Nederland er in slaagt om een plaats in de top tien op de coëfficiëntenranglijst vast te houden, mag de kampioen van 2022 direct de groepsfase van de Champions League in. De UEFA heeft de puntentelling iets aangepast, daar de eerste, tweede en derde voorrondes van de Europese toernooien over één wedstrijd gespeeld worden. Een overwinning in de kwalificatiecyclus van de Champions League levert 0,300 punt op, na een gelijkspel na extra tijd mag een land 0,200 punt bijschrijven en met een nederlaag wordt er 0,100 punt verdiend. AZ weet zich in ieder geval verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League, daar de verliezers van de derde en vierde voorronde van het zogenaamde league path richting de Champions League afvallen naar de groepsfase van het tweede Europese toernooi.