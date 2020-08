Oorbellen vallen volledig verkeerd bij De Boer en Perez: ‘Ronduit belachelijk!’

Albert Gudmundsson bezorgde AZ woensdagavond met twee doelpunten in de verlenging een 3-1 overwinning op Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League, maar de 23-jarige IJslander hoeft niet rekenen op complimenten van Ronald de Boer en Kenneth Perez. Sterker nog: de twee analisten maken Gudmundsson met de grond gelijk vanwege het interview dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler na afloop gaf voor de camera van FOX Sports.

Gudmundsson sprak na afloop van de wedstrijd in het AFAS Stadion met Hans Kraay junior en stond de verslaggever te woord in het Engels. Daarnaast viel het De Boer op dat de ex-speler van onder meer sc Heerenveen en PSV met diamanten oorbellen voor de camera verscheen. "Ik weet niet of het je opviel, maar hij had even zijn twee diamanten oorringen ingedaan. Hij is dus eerst naar de kleedkamer gegaan om eerst zijn oorringen in te doen, zonder te hebben gedoucht",, trekt De Boer in de studio van FOX Sports opvallend fel van leer.

Albert Gudmondsson verscheen als volgt voor de camera van FOX Sports.

De oud-middenvelder van onder meer Ajax en Barcelona hekelt ook het feit dat Gudmundsson Kraay junior niet in het Nederlands, maar in het Engels te woord stond, ondanks dat de IJslander al sinds 2013 actief is in Nederland. "Hij spreekt na zeven jaar ook nog geen Nederlands. Dat zegt wel iets over de mentaliteit van deze jongen. Ik heb het gevoel dat hij met andere dingen bezig is. Ik gaf een interview in het Spaans bij Barcelona na vier maanden", klopt De Boer zichzelf op de borst.

"Het is ongelooflijk", haakt collega-analist Perez in. "Het tekent de mentaliteit van deze jongen. Als je naar een nieuw land komt, wil je toch integreren. Je wil toch weten wat er wordt gezegd in de kleedkamer. Hij kiest voor de makkelijkste weg door te denken dat iedereen toch wel Engels spreekt. Nee, je wil gewoon Nederlands spreken", aldus Perez, zelf een Deen maar inmiddels al jarenlang actief in Nederland, eerst als voetballer en nu als analist. De Boer vindt het tot slot schrijnend dat Gudmundsson ‘nu al met oorbellen bezig is’. "Dat ziet hij natuurlijk af van de grote sterren. Het is belachelijk, het is echt ronduit belachelijk! Uiteindelijk is hij wisselspeler bij AZ", vult Perez aan.