Man United zorgt voor zinderende concurrentiestrijd met contract van 7 miljoen

De sportieve toekomst van Dean Henderson ligt bij Manchester United. De Engelse grootmacht maakt vanavond via de officiële kanalen namelijk bekend dat de 23-jarige doelman een nieuw, vijfjarig contract heeft getekend, met een optie voor nog een jaar, ter waarde van 135.000 euro per week, een slordige zeven miljoen euro per jaar. Henderson lag oorspronkelijk nog tot medio 2022 vast op Old Trafford.

Met het nieuwe contract van Henderson dient er zich een spectaculaire concurrentiestrijd aan bij Manchester United. Henderson maakte de afgelopen twee seizoenen op huurbasis indruk bij Sheffield United, maar krijgt naar verwachting nu de kans om David de Gea uit het doel van Manchester United te keepen. De Gea beleefde afgelopen seizoen matige periodes en staat meer dan ooit onder druk op Old Trafford.

Henderson is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester United, maar debuteerde opvallend genoeg nog niet in de hoofdmacht van the Red Devils. Hij werd door de jaren heen verhuurd aan Grimsby Town, Shrewsbury Town en Sheffield United en ontwikkelde zich prima. Maandag ontving hij voor het eerst een uitnodiging van de Engelse bondscoach Gareth Southgate, voor de Nations League-duels van volgende maand met IJsland en Roemenië.

Door de terugkeer van Henderson lijkt Sergio Romero te zakken in de pikorde. De Argentijnse keeper fungeerde de voorbije jaren als back-up van De Gea en maakte regelmatig zijn opwachting in de Europa League. Door de rentree van Henderson lijkt Romero echter de derde doelman van manager Ole Gunnar Solskjaer te worden. De voormalig AZ’er heeft nog een contract voor een seizoen.