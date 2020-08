‘Messi komt terug op rigoureus besluit in afwachting van juridisch gevecht’

Lionel Messi zal aanstaande maandag gewoon aanwezig zijn op de eerste training van Barcelona, zo verzekert het doorgaans goed ingevoerde TyC Sports vanavond. Diverse media meldden maandag nadat de Argentijnse vedette zijn vertrekwens kenbaar had gemaakt, dat hij niet meer op het trainingsveld zou verschijnen. Messi lijkt echter terug te zijn gekomen op dit rigoureuze besluit.

Messi schrikte de voetbalwereld maandagavond op met de mededeling dat hij Barcelona deze zomer wil verlaten. De 33-jarige aanvaller claimt de Catalaanse grootmacht transfervrij te kunnen verlaten vanwege een clausule in zijn contract, maar volgens Barcelona is die inmiddels verlopen. Daardoor lonkt een juridische strijd, maar Messi wil zijn positie daarin niet verzwakken door zich te onttrekken aan zijn verplichting om volgende week acte de présence te geven op de eerste training, zo klinkt het.

Messi heeft zijn zinnen onverminderd gezet op een vertrek bij Barcelona en is volgens TyC Sports bereid om het op een juridische procedure aan te laten komen. Hoewel de eenzijdige clausule om zijn contract te laten ontbinden eigenlijk slechts gold tot 10 juni, wil Messi die deadline nu betwisten omdat het seizoen vanwege de coronacrisis niet op 1 juli afliep maar veel later.

Onduidelijk is op dit moment nog of Messi aanstaande maandag ook daadwerkelijk deel zal nemen aan de groepstraining van Barcelona, die geleid zal worden door nieuwbakken coach Ronald Koeman, of dat hij individueel zal trainen van de rest. Voorzitter Josep Bartomeu van Barcelona is naar verluidt voornemens om zo snel mogelijk een meeting te organiseren met Messi teneinde de superster alsnog te overtuigen van een langer verblijf in het Camp Nou, maar vooralsnog is daarvoor geen datum geprikt.