Serieuze belangstelling voor één Ajacied met vraagprijs van 25 miljoen euro

Er bestaat de nodige ‘beweging’ rond Nicolás Tagliafico. Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, zei dinsdagavond dat er momenteel 'serieuze belangstelling' bestaat voor één Ajacied en dat is volgens Freek Jansen, Ajax-watcher voor Voetbal International, Tagliafico, die voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken uit Amsterdam. Tegelijkertijd is er nog geen concrete belangstelling voor Ajax-doelman André Onana, die evenals Tagliafico heeft aangegeven een transfer te willen maken.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, zei dinsdagavond bij Ziggo Sport dat er ‘serieuze belangstelling’ bestond voor één Ajacied. "Voor sommige spelers is altijd belangstelling. Een paar spelers staan er goed op, voor één speler is redelijk serieuze interesse. Wie dat is? Dat zal vanzelf blijken”, sprak Overmars. De bestuurder gaf toe dat dit een speler betrof uit het rijtje Onana, Tagliafico en Van de Beek en volgens Jansen gaat het dus om de Argentijnse vleugelverdediger van Ajax.

“Rondom hem was er al de nodige beweging en dat wordt nu alleen maar meer. Leicester City wordt genoemd en in principe mag Tagliafico voor zo’n 25 miljoen euro vertrekken”, geeft Jansen te kennen. Overigens brengt de Daily Mail woensdag ook Robin Gosens (Atalanta) en Joe Bryan (Fulham) in verband met Leicester City. Tagliafico werd eerder nadrukkelijk gelinkt aan Chelsea, maar the Blues lijken zich voor de linksbackpositie op korte termijn te gaan versterken met Ben Chilwell. Door het naderende vertrek van Chilwell moet Leicester City op zoek naar een nieuwe linksback.

Voor Onana is er momenteel nog geen concrete belangstelling. “Ik heb afgelopen week contact gehad met de zaakwaarnemer van Onana en rondom hem is het nog relatief rustig. Natuurlijk is er wel continu beweging, maar het is in ieder geval niet de concrete interesse waar Overmars op doelt”, benadrukt Jansen. Onana kwam voorlopig in de voorbereiding nog niet in actie voor Ajax, maar dat heeft niks te maken met een eventuele transfer. “Onana heeft wat enkelklachten en is dus niet helemaal okselfris, maar ik begrijp dat hij snel weer fit is. Ik ga ervan uit dat hij zaterdag tegen Eintracht Frankfurt speelt.”