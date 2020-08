Robin Gosens krijgt optie in de Premier League

(The Guardian)

Crystal Palace heeft 22 miljoen euro geboden voor Eberechi Eze. De middenvelder van Queens Park Rangers bereikt spoedig een persoonlijk akkoord met de Premier League-club over een overstap. (The Guardian)

Leeds United is nog altijd niet zeker van de komst van Rob Holding. Newcastle United dient zich aan als concurrent en wil de centrale verdediger van Arsenal graag op huurbasis overnemen. (Daily Mail)

Naast de Atalanta-verdediger is ook Joe Bryan van Fulham in beeld bij manager Brendan Rodgers.

Inter Miami FC gaat mogelijk toeslaan in Duitsland. De Amerikaanse club heeft interesse in verdediger Holger Badstuber, die onlangs bij VfB Stuttgart werd teruggezet naar het tweede team en transfervrij mag vertrekken. (BILD)

Elche wil met Diego Maradona beginnen aan het nieuwe seizoen in LaLiga. De Argentijnse coach is bij de promovendus de beoogde opvolger van de ontslagen José Rojo Pacheta. (Super Deporte)