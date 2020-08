Brighton biedt Jahanbakhsh aan voor Eredivisie-rentree: ‘Initiatief was van hen’

Alireza Jahanbakhsh maakte tussen 2015 en 2018 furore in het shirt van AZ en de Iraniër verdiende in Alkmaarse dienst een transfer naar het Engelse Brighton & Hove Albion. Bij the Seagulls, die twee jaar geleden negentien miljoen euro voor hem neerlegden, komt de 27-jarige buitenspeler echter nog niet echt uit de verf en Jahanbakhsh kwam in het afgelopen seizoen niet verder dan 307 minuten in de Premier League. Brighton lijkt dan ook open te staan voor een vertrek van de 44-voudig international van zijn land en hoopte dat een rentree bij AZ een van de opties zou kunnen zijn.

Technisch directeur Max Huiberts van de Alkmaarders legde woensdagmiddag voor aanvang van het Champions League-voorrondeduel met Viktoria Plzen in gesprek met FOX Sports echter uit dat een terugkeer in het AFAS Stadion voorlopig geen mogelijkheid is voor Jahanbakhsh: “Ik heb wel contact met Brighton gehad. Sterker nog, eigenlijk is het initiatief meer vanuit hen gekomen. Ik denk dat zijn perspectief daar wel een stuk minder is geworden. We hebben het er heel kort over gehad en dat is op dit moment geen optie.”

De sportbestuurder is wel op zoek naar een nieuwe verdediger om het vertrek van Stijn Wuytens op te vangen. Teun Koopmeiners speelt tegen Plzen in het hart van de verdediging, maar komt eigenlijk liever uit op het middenveld. De negentienjarige Micky van de Ven van FC Volendam is een van de kandidaten, zo bevestigt Huiberts. AZ is er echter nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met diens huidige werkgever FC Volendam: “Mickey is absoluut een van die opties, dat is algemeen bekend. Hij is altijd een optie geweest.”

“Je hebt alleen twee clubs nodig om tot een akkoord te komen en Volendam heeft heel duidelijk aangegeven dat ze op dit moment nog niet mee willen werken. Uiteraard zijn jonge talentvolle spelers met toekomst, met potentie, ook heel interessant.” Huiberts geeft aan dat de contacten met Volendam al enige tijd teruggaan: “Een hele tijd terug hebben wij al contact gehad, dat gaat al langer terug dan een halfjaar, misschien wel een jaar.”

“Alleen zijn zij er heel resoluut in en zij zeggen: ‘We willen dat hij nog een jaar bij ons speelt.’ Dan kan ik op m’n kop gaan staan en het nog een keer vragen, maar AZ staat er op dit moment zo in.” Van de Ven mag naar verluidt voor twee miljoen euro bij Volendam vertrekken, maar AZ lijkt niet in staat om hieraan te voldoen. De eveneens in de studio aanwezige Kenneth Perez trekt een zorgelijk gezicht als het financiële perspectief van zijn oude club ter sprake komt: “Ik denk gewoon dat door het uitblijven van transfers, hoge transfersommen voor Myron Boadu en Calvin Stengs, het stadion zal er waarschijnlijk mee te maken hebben, je dus niet een speler kan kopen van FC Volendam. Dat betekent dus dat er waarschijnlijk geen geld is op dit moment.”