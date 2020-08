ESPN: Manchester City is niet het eindstation van Lionel Messi

Mocht Lionel Messi deze transferperiode vertrekken bij Barcelona, dan is de kans zeker aanwezig dat Manchester City zijn volgende club wordt. Een en ander betekent echter niet dat de 33-jarige aanvaller zijn loopbaan afsluit in de Premier League. ESPN meldt op basis van meerdere bronnen dat Messi na drie jaar in het Etihad Stadium kan overstappen naar New York City FC.

Met een speciale clausule moet het voor Messi mogelijk worden om Manchester City in 2023 in te ruilen voor een avontuur in de Major League Soccer, zo klinkt het. Hij speelt dan nog drie jaar in de Verenigde Staten, voordat hij op 39-jarige leeftijd een punt zet achter zijn loopbaan. De Barcelona-aanvaller zou tevens de mogelijkheid krijgen om ambassadeur te worden van de City Football Group, waar onder meer Manchester City en New York City FC deel van uitmaken. Op die manier kan Messi alvast werk maken van een carrière op maatschappelijk gebied.

Volgens onder meer The Athletic beschikt Manchester City momenteel over de beste papieren om Messi over te nemen van Barcelona. Er zijn al enkele bevredigende gesprekken geweest met manager Josep Guardiola, die in het Camp Nou al samenwerkte met Messi. De spelmaker van de Catalanen gelooft in de toekomstplannen van zijn oude coach, al is het afwachten of Manchester City tot een definitieve deal komt met Barcelona.

Barcelona is namelijk niet van plan om Messi zonder slag of stoot te laten gaan. "We zijn niet bezig met het ontbinden van het contract van Messi", wordt technisch directeur Ramón Planes woensdag geciteerd door onder meer het Catalaanse radiostation RAC1. "We willen graag dat Lionel bij Barcelona blijft. Intern zijn we al een aantal dagen bezig met een oplossing die het beste is voor de club en voor Lionel. We hebben altijd gezegd dat we het nieuwe Barcelona rondom Messi willen bouwen, hij is de beste speler in de clubgeschiedenis. Ik wil dolgraag dat hij blijft, daar bestaan geen twijfels over."