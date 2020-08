Gespierde David Neres krijgt koekje van eigen deeg en moet flink boenen

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Eerder deze maand dook op social media een video op van Ajax-nieuwkomer Antony die de schoenen van ploeg- en landgenoot David Neres moest poetsen. Antony plaatste destijds een bericht met ‘Ik zal terugkomen’ bij de video en lijkt inmiddels wraak te hebben genomen. Op het Instagram-account van de aanvaller zijn woensdag twee video’s te zien van Neres die druk bezig is met het boenen van de schoenen van Antony. Neres vestigt in de filmpjes de nadruk op zijn imposante torso, die hij lijkt te hebben opgebouwd in de periode dat hij herstelde van een slepende blessure. De dribbelaar maakte dinsdagavond voor het oefenduel met Hertha BSC voor het eerst in negen maanden weer deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax.