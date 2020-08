‘Barcelona ziet landgenoot als ‘ideale opvolger’ van Luis Suárez’

Barcelona neemt deze zomer naar alle waarschijnlijkheid afscheid van Luis Suárez, die van de nieuwe trainer Ronald Koeman te horen heeft gekregen dat hij niet voorkomt in de plannen voor volgend seizoen. De Catalaanse grootmacht, die eveneens met een vertrek van Lionel Messi te maken lijkt te krijgen, is zodoende op zoek naar een nieuwe spits en denkt naar verluidt aan de komst van een landgenoot van Suárez.

Het doorgaans goed ingevoerde Cadena SER meldt woensdagmiddag namelijk dat Barcelona contact heeft opgenomen met de entourage van Maxi Gómez. De 24-jarige Uruguayaan staat momenteel nog onder contract bij Valencia, dat ruim een jaar geleden bijna vijftien miljoen euro betaalde voor zijn diensten. Barcelona beschouwt Gómez volgens de berichtgeving als de ‘ideale opvolger’ van Suárez.

De nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen heeft het kamp-Gómez gevraagd voor welke prijs hij los Che zou mogen verlaten. De aanvaller ligt nog vier jaar vast in de sinaasappelstad en kwam in zijn eerste seizoen bij Valencia in 43 wedstrijden tot 10 doelpunten. In de 75 wedstrijden die hij daarvoor bij Celta de Vigo speelde, wist hij 31 goals te produceren.

Naast Barcelona zou er ook interesse vanuit de Premier League zijn voor Gómez, die na een jaar mogelijk alweer mag vertrekken bij Valencia. De club kampt met grote financiële problemen en nam in de afgelopen weken al afscheid van Ferran Torres, Francis Coquelin, Dani Parejo, Ezequeiel Garay en Rodrigo Moreno. Laatstgenoemde vertrekt voor een bedrag van maximaal veertig miljoen euro naar de Engelse promovendus Leeds United.

Barcelona werd de afgelopen tijd eveneens nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Internazionale-spits Lautaro Martínez, terwijl ook de naam van Gabriel Jesus opduikt in het Camp Nou. Messi wordt genoemd als een aanwinst voor het Manchester City van zijn oude trainer Manchester City, dat de Braziliaan in een mogelijke deal voor de superster zou kunnen betrekken.