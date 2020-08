Andrea Pirlo geeft groen licht voor deal van maximaal 21 miljoen euro

Juventus is heel dicht bij het aantrekken van Weston McKennie, zo meldt de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano woensdag op Twitter. De 21-jarige centrale middenvelder wordt komend seizoen op huurbasis overgenomen van Schalke 04, dat drie miljoen euro toucheert voor de huurdeal. Juventus heeft de optie om McKennie volgend jaar voor achttien miljoen euro definitief over te nemen van de Duitse club.

Romano spreekt de verwachting uit dat de deal tussen Juventus en Schalke 04 binnen enkele dagen wordt afgerond. McKennie, met een contract tot 2024 in Gelsenkirchen, is onlangs ook genoemd als mogelijke aanwinst van Southampton. Voor het middenveld werd in een eerder stadium Arthur Melo overgenomen van Barcelona, dat Miralem Pjanic de omgekeerde weg zag bewandelen. Aan de andere kant neemt Juventus afscheid van Sami Khedira. Volgens Romano past de middenvelder niet in het ‘Andrea Pirlo-project' en is derhalve zijn contract in Turijn opgezegd. Twee weken geleden ruilde Blaise Matuidi Juventus transfervrij in voor Inter Miami FC.

Pirlo begint grote schoonmaak bij Juventus en bevestigt transfer

Volgens onder meer Romano wil Pirlo de bezem door de selectie van Juventus halen. In dat kader wil men ook afscheid nemen van Gonzalo Higuaín. Met het vertrek van Matuidi, Khedira en Higuaín wil de Italiaanse kampioen ruimte maken in de salarishuishouding. La Vecchia Signora is nog niet klaar met het verkopen van spelers, want mogelijk vertrekken ook Federico Bernardeschi, Douglas Costa en Alex Sandro nog. Bernadeschi zou naar Chelsea en Atlético Madrid kunnen, terwijl Douglas Costa gevolgd wordt door Manchester United. Verder hoopt Juventus zaken te doen met Arsenal: Daniele Rugani wordt vermoedelijk geruild voor Héctor Bellerin.