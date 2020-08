Feyenoord neemt geen risico en weigert duo af te staan aan Jong Oranje

Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida zijn naar alle waarschijnlijkheid niet van de partij als Jong Oranje op vrijdag 4 september in Zhodino aantreedt tegen de leeftijdsgenoten van Wit-Rusland. Voetbal International meldt woensdagmiddag dat de Rotterdammers zich zorgen maken over de quarantaineperiode die de twee spelers moeten doorlopen als zij in actie komen in het Oost-Europese land en hen daarom niet af willen staan aan Jong Oranje.

Wit-Rusland valt momenteel onder de landen die vanwege de coronacrisis van het Ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje hebben gekregen. Het reisadvies is daarmee aangescherpt tot enkel noodzakelijke reizen en reizigers wordt, op advies van het RIVM, bij terugkomst gevraagd om tien dagen in quarantaine te gaan.

Feyenoord loopt met de keuze om Bijlow en Geertruida niet naar Wit-Rusland af te laten reizen vooruit op de beslissing van de KNVB om het EK-kwalificatieduel al dan niet door te laten gaan. De voetbalbond liet vorige week nog weten in afwachting te zijn van een definitief besluit over het doorgaan van de interland. Jong Oranje speelt vier dagen na de wedstrijd tegen de Wit-Russen in Almere ook een kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen.

Of Feyenoord ook andere internationals thuis zal houden is nog niet duidelijk. De Rotterdammers zullen deze keuze af laten hangen van de bevindingen van de medische staf. Leroy Fer maakt bijvoorbeeld deel uit van de voorselectie van het ‘grote’ Oranje, dat begin september in Amsterdam Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië speelt.