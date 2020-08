Fortuna Sittard in het linkerrijtje? Aanwinsten staven ambities Hofland

De zomerse transfermarkt zorgt ieder jaar weer voor een komen en gaan van spelers in de Eredivisie. Fortuna Sittard is tot nu toe de meest actieve ploeg, daar men liefst elf nieuwe gezichten verwelkomde. Tegenover hun komst staat het (in drie gevallen tijdelijke) vertrek van zeventien spelers, dus de fans zullen flink moeten wennen als de ploeg straks weer in de Eredivisie aantreedt. De Limburgers eindigden in het door corona voortijdig afgebroken seizoen als zestiende en hebben nu de ambitie om te strijden voor een plek in het linkerrijtje, maar hoe realistisch zijn die aspiraties op dit moment? Voetbalzone legt de nieuwelingen onder de loep met behulp van sportanalysebedrijf SciSports.

Door Thijs Verhaar

"Ik kan ook roepen: ‘Ik hoop dat we in de Eredivisie blijven’. Lekker veilig. Alleen druist dat zo in tegen mijn sporthart. Vrijblijvend gelul is het, hopen dat je erin blijft. Gelóóf liever ergens in, neem niet genoegen met hoe het altijd al is geweest”, liet Kevin Hofland twee weken geleden optekenen door het Algemeen Dagblad. De oud-verdediger zwaait sinds deze zomer officieel de scepter, nadat hij de afgelopen seizoenen al assistent was bij de Limburgers. Als hoofdtrainer is hij van mening dat hij een verkeerd signaal naar zijn spelers afgeeft als hij de lat niet zo hoog mogelijk legt. Hij neemt daarbij voor lief dat de selectie stevig is veranderd en dus nog op elkaar ingespeeld moet raken. De club verloor sterkhouders als Mark Diemers (Feyenoord), Wessel Dammers (FC Groningen) en Amadou Ciss (Amiens), terwijl ook huurlingen Vitalie Damascan, Felix Passlack, Carlos Faya, Leandro Fernandes en Nikolai Frederiksen terugkeerden naar hun eigenlijke werkgevers. De clubleiding heeft reeds elf nieuwe spelers aangetrokken om die exodus op te vangen.

Voetbalzone neemt de statistieken van Joshua Wehking, Roel Janssen, George Cox, Yanick van Osch, Emil Hansson, Özgür Aktas, Mats Seuntjens, Mike van Beijnen, Sebastian Polter, Veron Parkes en Zian Flemming onder de loep en waagt zich aan een voorspelling over hun meerwaarde op basis van de cijfers van SciSports. Het sportanalysebedrijf verzamelt data van bijna 200.000 voetballers en honderden competities, waardoor spelers eenvoudig te vergelijken zijn. Ook kent het bedrijf ratings toe aan spelers en wordt aan de hand van een algoritme een niveau bepaald wat de speler in zijn piekjaren kan bereiken. De SciSkill Index (een score tussen de 0 en 180) zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is, maar toont aan of iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat. Hoe hoger de score is, hoe hoger de kans dat hij een positief effect heeft op het wedstrijdverloop. De gegevens zijn uiteraard gebaseerd op het verleden en bieden dus geen garantie op de toekomst, waar de spelers in een nieuwe omgeving moeten zien te aarden. Wel geeft het een indicatie van wat Fortuna ongeveer mag verwachten van de nieuwelingen.

Van de elf tot nu toe gepresenteerde aanwinsten is Seuntjens wellicht de meest bekende naam, maar tegelijkertijd ook de meest verrassende transfer omdat hij ook andere hoger aangeschreven clubs achter zich aan had. Hij gelooft echter in de ambities van Fortuna en wilde graag terug naar de Eredivisie. De 28-jarige middenvelder komt over van het Turkse Gençlerbirligi, nadat hij eerder al jarenlang speelde voor AZ en NAC Breda. In Sittard wordt hij gezien als de opvolger van Mark Diemers en op basis van de statistieken lijkt hij die zware rol goed te kunnen vervullen. Met zijn SciSkill van 65.3 is hij de hoogst ingeschaalde speler van de gehele Fortuna-selectie en hij scoort zelfs 1.6 punt hoger dan de naar Feyenoord vertrokken aanvallende middenvelder. Wel moet worden opgemerkt dat Diemers de afgelopen jaren veel vaker bij goals betrokken was, maar Seuntjens heeft weer als voordeel dat hij op vrijwel alle posities op het middenveld en in de voorhoede uit de voeten kan.

Hetzelfde geldt voor Zian Flemming, die onlangs is overgenomen van PEC Zwolle. Als huurling liet hij vorig seizoen bij NEC in de Keuken Kampioen Divisie zien behoorlijk doelgericht te zijn met 13 goals en 3 assists in 24 wedstrijden. Op Eredivisie-niveau heeft hij echter nog niet laten zien het verschil te kunnen maken. Met zijn SciSkill van 47.2 is hij wel een prima selectiespeler, al blijft hij voorlopig ver achter bij Seuntjens. Met een beoogde potentie van 69.4 heeft hij wel de mogelijkheid om op termijn naar dat niveau toe te groeien. Vermoedelijk wordt een van hen de meest vooruitgeschoven middenvelder of een schaduwspits achter de eveneens nieuwe Sebastian Polter, die met een score van 58.6 ook tot de betere spelers van de selectie moet worden gerekend. De boomlange spits van 1,92 meter liep de laatste jaren in de 2. Bundesliga één op twee bij Union Berlin, maar kwam vorig seizoen op het hoogste niveau van Duitsland niet verder dan twee goals in dertien wedstrijden.

Toch moet de 29-jarige spits met al zijn ervaring in staat worden geacht om meteen volop mee te draaien in de Eredivisie, mits hij de voorkeur krijgt boven de piepjonge Veron Parkes. De achttienjarige Engelsman komt over uit de jeugd van West Ham United, waar zijn contract ten einde liep. SciSports dicht hem een potentie van 79.5 toe, waarmee hij in zijn topjaren makkelijk mee zou kunnen draaien in de subtop van de Eredivisie. Voor nu krijgt hij echter een SciSkill van 38.5, waardoor hij nog flink wat stappen moet zetten voor het zover is. Fortuna heeft hem een contract tot medio 2023 gegeven en het is in zijn voordeel dat hij ook uit de voeten kan op de linksbuitenpositie, waar de club heeft momenteel ook nog beschikking heeft over Nelson Semedo. Hij mag echter vertrekken, waardoor Parkes straks alleen moet kijken naar de eveneens nieuwe Emil Hansson. De Zweedse vleugelflitser stond drie jaar onder contract bij Feyenoord, werd verkocht aan Hannover 96, dat hem vorig seizoen - net als Feyenoord een jaar daarvoor - verhuurde aan RKC Waalwijk. In Brabant liet hij zien steeds volwassener in zijn spel te worden en dat heeft de dribbelaar een mooie stijging van zijn SciSkill opgeleverd. Hij wordt nu ingeschaald op 49.9, terwijl hij een potentie heeft van 73.3.

Ook voor de positie van linksachter heeft de trainer twee uitstekende opties tot zijn beschikking. De vorig seizoen al gehuurde George Cox is nu definitief overgenomen van Northampton Town en Roel Janssen kwam deze zomer over van van VVV-Venlo. Laatstgenoemde kent de club goed door zijn eerdere periode in Sittard en is met al zijn ervaring een zekerheidje voor de defensie. Toch lijkt hij met zijn SciSkill van 55.0 genoegen moeten nemen met een rol op het tweede plan, want Cox scoort nu al vier punten hoger en heeft bovendien een potentie van 81.0. Daarmee zou hij op termijn uit kunnen groeien tot een uitstekende speler voor de subtop van de Eredivisie en nu mag hij ook al goed genoeg worden geacht om het verschil te maken bij Fortuna Sittard, dat met de komst van Mike van Beijnen ook een extra rechtsback aan de selectie heeft toegevoegd. Hij heeft door zijn mislukte uitstapjes naar Barcelona B en Gençlerbiligi echter nog niet voldoende profwedstrijden gespeeld om beoordeeld te kunnen worden door SciSports. Op basis van oefenwedstrijden lijkt hij echter voorlopig genoegen te moeten nemen met een plek op de bank. De van Jong Vitesse overgekomen Özgür Aktas krijgt een score van 29.0 mee en heeft een potentie van 50.5, waarmee hij op termijn kan uitgroeien tot een prima stand-in. Voor nu wordt hij echter direct verhuurd aan FC Dordrecht.

Tot slot heeft technisch directeur Sjors Ultee ook nog twee doelmannen vastgelegd voor de komende jaren. Yannick van Osch komt over van Jong PSV en Joshua Wehking waagde deze zomer de oversteek van het Duitse Hamburger SV. Beiden hoeven zich voorlopig echter geen illusies te maken, want eerste keeper Alexei Koselev is onomstreden in het Fortuna Sittard Stadion. De Moldaviër speelde de afgelopen seizoenen alles voor de Limburgers en wordt op dit moment veel hoger ingeschaald dan zijn twee nieuwe concurrenten. Wel moet worden opgemerkt dat beide jongelingen een hoger potentiecijfer hebben dan de nummer 1, dus wellicht kunnen zij het = Hofland moeilijk maken door zich te onderscheiden op de trainingen. Van Osch heeft momenteel een SciSkill van 37.1 en kan doorgroeien naar 61.8, terwijl Wehking het moet doen met een score van 23.4 en een potentieel van 64.6. Voor nu lijkt de Nederlander dus tweede doelman te worden, maar de komende jaren ligt alles open met drie steeds meer aan elkaar gewaagde sluitposten, die elkaar idealiter naar een steeds hoger niveau kunnen stuwen.

Cijfers en conclusies

Naam Positie SciSkill Potentie Inschatting Mats Seuntjens aanv. middenvelder 65.3 65.4 sleutelspeler Zian Flemming aanv. middenvelder 47.2 69.4 bankzitter Sebastian Polter spits 58.6 59.1 sleutelspeler Veron Parkes spits 38.5 79.5 toekomstig sterspeler Emil Hansson linksbuiten 49.9 73.3 basisspeler George Cox linksback 59.0 81.0 sleutelspeler Roel Janssen linksback 55.0 55.0 bankzitter Mike van Beijnen rechtsback nnb nnb vermoedelijk bankzitter Özgür Aktas centrale verdediger 29.0 50.5 meteen verhuurd Yannick van Osch doelman 37.1 61.8 tweede keeper Joshua Wehking doelman 23.4 64.6 derde keeper

Samengevat heeft de club met Seuntjens, Polter en Cox drie spelers vastgelegd die de ploeg direct veel sterker kunnen maken, terwijl ook Hansson meteen aanspraak lijkt te maken op een basisplaats. Bovendien zijn er met Parkes, Flemming en de twee doelmannen ook de nodige spelers die de potentie hebben om naar het eerste elftal toe te groeien en in ieder geval te zorgen voor een gezonde concurrentiestrijd. Ook Janssen lijkt een uitstekende breedteversterking om te zorgen dat men hoger gaat eindigen dan de zestiende plaats van afgelopen seizoen. Mike van Beijnen is een groot vraagteken, maar met Lazaros Rota en Clint Essers staan er al twee degelijke rechtsbacks onder contract, zoals de club elders op het veld ook de beschikking heeft over voor Fortuna-begrippen prima spelers als Koselev, Tesfaldet Tekie, Branislav Ninaj en Jorrit Smeets.

Alleen op het middenveld moet er nog wel wat gebeuren, want Hofland heeft op dit moment beschikking over slechts drie centrale middenvelders. Tekie is een zekere factor, maar jongelingen Dimitrios Ioannidis en Adnan Ugur hebben samen slechts acht wedstrijden ervaring in de Eredivisie. De club wordt daarom nadrukkelijk in verband gebracht met Ben Rienstra, die voor een som van 150.000 euro moet overstappen van Kayserispor. De dertigjarige middenvelder heeft een matig seizoen achter de rug in de Süper Lig, maar heeft in het verleden aangetoond prima mee te kunnen in de Eredivisie, waar hij speelde voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en SC Heerenveen. Hij heeft een SciSkill van 54.1 en kan dankzij zijn surplus aan ervaring wellicht zelfs een basisplaats veroveren. Verder hoopt de club naar verluidt nog op een extra centrale verdediger en is men op jacht naar een rechtsbuiten om 4-3-3 mee te kunnen spelen.

Als het middenveld met Rienstra of een ander konijn uit de hoge hoed ook nog een impuls krijgt en de club een geschikte vleugelflitser strikt, heeft Fortuna Sittard in ieder geval op papier inderdaad een selectie die goed genoeg is om meer te willen dan alleen het voorkomen van degradatie. Wel moet worden opgemerkt dat Hofland moet werken met een volledig nieuw elftal. Het op elkaar ingespeeld raken kost tijd en mogelijk ook belangrijke punten. Het merendeel van de versterkingen heeft echter ervaring in de Eredivisie en er zijn wat grote talenten in de selectie die de potentie hebben om de club naar een hoger plan te tillen. Als alles snel op zijn plek valt, kan het dus zomaar zijn dat Fortuna echt mee gaat strijden om een ticket voor de play-offs, maar het kan ook volledig de andere kant opvallen als Hofland er geen collectief van weet te smeden. Groot denken is één ding, maar het ook waar maken is een ander verhaal. Het zal moeten blijken of hij met zijn uitspraken de juiste snaar raakt bij zijn spelersgroep of dat het er juist voor zorgt dat de zelf opgelegde druk hen teveel wordt.