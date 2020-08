Strijdvaardig Barcelona laat Messi niet zomaar vertrekken

Het huwelijk tussen Barcelona en Lionel Messi lijkt binnenkort ten einde te komen. De aanvaller is ontevreden over het gevoerde beleid en wil daarom na jarenlange trouwe dienst vertrekken bij de Catalaanse grootmacht. Op de burelen van het Camp Nou is men op de hoogte van de vertrekwens van Messi, maar van een tussentijds afscheid is volgens nieuwbakken technisch directeur Ramón Planes voorlopig geen sprake.

"We zijn niet bezig met het ontbinden van het contract van Messi", wordt Planes woensdag geciteerd door onder meer het Catalaanse radiostation RAC1. "We willen graag dat Lionel bij Barcelona blijft. Intern zijn we al een aantal dagen bezig met een oplossing die het beste is voor de club en voor Lionel. We hebben altijd gezegd dat we het nieuwe Barcelona rondom Messi willen bouwen, hij is de beste speler in de clubgeschiedenis. Ik wil dolgraag dat hij blijft, daar bestaan geen twijfels over."

Planes gaat ook in op het gerucht dat Messi niet meer op het trainingsveld van Barcelona wenst te verschijnen. "Messi heeft ons niet verteld dat hij niet meer komt trainen. Maar alle communicatie blijft tussen Barcelona en speler. Uit respect voor elkaar gaan we niet aan de grote klok hangen wat er besproken wordt.. We willen de dialoog in stand houden", aldus Planes, die tevens Ronald Koeman ter sprake brengt. "Koeman heeft gezegd dat hij achter gesloten deuren met de spelers gaat praten. Dat heeft hij gedaan en dat gebeurt nog steeds. Je moet respect hebben voor spelers die veel aan Barcelona gegeven hebben. Dit zijn moeilijke momenten en soms moeten er pijnlijke besluiten genomen worden, maar dit zijn wel privégesprekken."

Alfredo Martínez, als journalist verbonden aan onder meer Onda Cero, haakt via Twitter in op de woorden van Planes. "Messi heeft een onherroepelijke beslissing genomen. Zelfs het eventuele ontslag van voorzitter Josep Maria Bartomeu weerhoudt hem er niet van om bij Barcelona te vertrekken. Hij zal het shirt van deze club niet meer dragen. Triest, maar het is niet anders", zo laat Martínez weten.

Volgens onder meer Martínez heeft Messi reeds telefonisch gesproken met Josep Guardiola, de manager van Manchester City en de aanvaller is enthousiast geraakt door de plannen van de Spaanse coach. Het duo werkte eerder succesvol samen bij Barcelona, dat onder leiding van Guardiola in 2009 en 2011 de Champions League veroverde. L'Équipe meldt woensdag dat Paris Saint-Germain geen optie is voor Messi, die vanwege de regels op het gebied van Financial Fair Play niet haalbaar zou zijn voor de Fransen.