Lionel Messi lijkt in zoektocht één optie al door te kunnen strepen

Het lijkt er steeds meer op dat Lionel Messi nog in deze transferperiode vertrekt bij Barcelona, waardoor er in verschillende buitenlandse media volop wordt gespeculeerd over zijn volgende werkgever. De naam van Paris Saint-Germain is inmiddels al regelmatig gevallen, al lijkt men intern niet bezig te zijn met de komst van de 33-jarige aanvaller naar de Franse grootmacht.

Een woordvoerder van PSG laat in een reactie aan L'Équipe weten dat een deal inzake Messi ‘onmogelijk’ is, ook als de spelmaker van Barcelona volgend jaar zomer transfervrij is. Het jaarsalaris van de routinier van circa dertig miljoen euro zou een te groot obstakel zijn. Dit bedrag loopt door onder meer sponsordeals op tot ruim boven de honderd miljoen euro. De verliezend Champions League-finalist verwacht dan ook niet dat Messi te contracteren is zonder dat daarbij de regels op het gebied van Financial Fair Play (FFP) van de UEFA worden overtreden.

Vanwege de FFP-regels is het ook nog maar de vraag of Messi Barcelona inruilt voor Manchester City, ondanks verhalen in de Spaanse en Engelse media dat hij reeds is overtuigd door manager Josep Guardiola. Messi beschikt over een ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro in zijn in 2021 aflopende verbintenis in het Camp Nou, al zou Barcelona wellicht bereid zijn om de vraagprijs voor hem naar beneden te brengen. Messi overweegt een speciale bepaling aan te wenden waardoor hij op korte termijn transfervrij kan vertrekken bij de Catalanen. Hierover heeft hij reeds een burofax, een vorm van beveiligde communicatie, gestuurd naar de clubleiding, zo melden verschillende Spaanse media.

Messi wil volgens El País gebruikmaken van voornoemde clausule en de Argentijnse aanvaller zou een en ander zelfs aanhangig willen maken bij de FIFA, mocht Barcelona geen medewerking verlenen. Een bron dicht bij de wereldvoetbalbond meldt dat een dergelijke situatie zich in de laatste vijftien jaar niet heeft voorgedaan. Messi kan door de speciale clausule in zijn verbintenis na afloop van ieder seizoen een einde maken aan de samenwerking. De deadline om deze eenzijdige clausule in werking te stellen valt echter op 10 juni en is daardoor al geruime tijd gepasseerd. Messi en zijn management menen echter dat de clausule nog altijd geldig is doordat het seizoen vanwege de coronacrisis een veel latere einddatum heeft gekregen. Barcelona houdt daarentegen vast aan 10 juni en is van plan om zijn belangen in de rechtbank te verdedigen.