Mourinho zag nederlaag Ajax in EL-finale al in eerste minuut aankomen

José Mourinho houdt zich in de documentaire All or Nothing, uitgezonden door Amazon, niet bepaald in. Er is onder meer aandacht voor een gesprekje tussen de manager en Davinson Sánchez over de door Ajax met 0-2 verloren Europa League-finale tegen Manchester United in 2017. Mourinho was destijds nog als manager verbonde aan the Red Devils, terwijl Sánchez toentertijd het shirt van Ajax droeg.

Volgens Mourinho deden de spelers van Ajax het ‘in hun broek’ tijdens de ontmoeting met Manchester United in Stockholm. "In de eerste minuut had ik de wedstrijd al gewonnen", aldus de Portugese keuzeheer in gesprek met de voormalig Ajacied op het trainingsveld. Sánchez kende overigens een behoorlijk ongelukkige eindstrijd. Een afstandsschot van Paul Pogba ging via zijn benen langs André Onana het doel in. Ajax was daarna niet meer bij machte om terug te keren in de wedstrijd. Enkele maanden na de nederlaag in de finale verkaste Sánchez voor veertig miljoen euro naar Tottenham.

In de documentaire is tevens aandacht voor een tactische bespreking van Mourinho in aanloop naar het Champions League-duel van Tottenham met Olympiacos (4-2) van afgelopen seizoen. Met name Serge Aurier kreeg het zwaar te verduren ten overstaan van zijn ploeggenoten. "Serge, jij bent een mandekker. Spreek je goed Engels?", stelde Mourinho als vraag in de kleedkamer. "Ik ben een beetje bang voor jou als mandekker. Want met de VAR erbij ben jij in staat om een stomme strafschop weg te geven. Ik zeg je dus duidelijk dat ik een beetje bang ben voor jou."

Mourinho kijkt daarnaast terug op zijn dienstverband bij Manchester United. De huidige manager van Tottenham kreeg destijds welgemeend advies van voorganger Sir Alex Ferguson, die 27 jaar aan de club was verbonden. "In die tweeënhalf jaar kwam hij één keer bij mij met een tip: koop Dele Alli", brengt Mourinho in herinnering. "Die speler, met die mentaliteit en agressie in zijn spel, dat is een typische Manchester United-speler. Koop dus Dele Alli. En Ferguson heeft natuurlijk een neusje voor talent."