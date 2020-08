Barcelona betrekt Messi mogelijk in megadeal voor nieuwe spits

Luis Suárez is op weg naar de uitgang bij Barcelona. De 33-jarige spits heeft van trainer Ronald Koeman te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De Uruguayaan werd eerder al gelinkt aan onder meer Inter Miami FC en volgens The Independent praat de aanvaller momenteel opnieuw met de Amerikaanse club. Volgens Globo Esporte en AS denkt Barcelona nu aan Gabriel Jesus van Manchester City als directe vervanger.

Suárez wil eigenlijk in Europa blijven voetballen, maar de club van mede-eigenaar David Beckham denkt dat men vanwege de sterke financiële positie de spits meer kan bieden. Inter Miami FC had eerder ook gesproken met Lionel Messi, maar deze mogelijke transfer is niet voor in de nabije toekomst. Barcelona werd eerder gelinkt aan Lautaro Martinez (Internazionale) en Memphis Depay (Olympique Lyon) als opvolgers van Suárez, maar nu zou Jesus in beeld zijn.

Barcelona nam volgens AS onlangs contact op met the Citizens om een overgang van de 23-jarige spits te bespreken. De Braziliaan reageerde enthousiast op de mogelijkheid om voor Barcelona te spelen, zo klinkt het. Jesus is een van de aanvallers die door Koeman is aangewezen in de operatie om de selectie flink te verjongen. Jesus, die nog tot medio 2023 vastligt in Manchester, zou bovendien voor meer veelzijdigheid zorgen binnen de selectie.

Volgens Globo Esporte is Manchester City bereid Jesus naar Barcelona te laten verkassen in de mogelijke megadeal inzake Messi. De 33-jarige Argentijn heeft aangegeven te willen vertrekken en naar verluidt wil de aanvaller herenigd worden met Josep Guardiola in Engeland. De grootmacht staat open voor het idee om Jesus plus een bepaalde transfersom naar Barcelona te sturen om ervoor te zorgen dat Messi voortaan in het Etihad Stadium speelt.

