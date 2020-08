‘James zet uitspraak over topcompetitie kracht bij met verrassende deal’

Het lijkt erop dat Everton de beste papieren heeft om James Rodríguez over te nemen van Real Madrid. Onder meer The Telegraph en Marca melden dat de aanvallende middenvelder uit Colombia vanwege de aanwezigheid van Carlo Ancelotti als manager naar the Toffees wil vertrekken. James en Ancelotti hebben een gezamenlijk verleden bij Bayern München en Real en de onderlinge band lijkt nog steeds hecht te zijn. Met de deal zou een bedrag van tussen de 25 en 30 miljoen euro zijn gemoeid.

Volgens berichtgeving in de Engelse media zou er reeds zijn gesproken tussen Everton, waar Marcel Brands als Director of Football werkzaam is, en James over een transfer. De geruchten over een naderend vertrek van de spelmaker bij Real zijn niet nieuw. Hij wil ondanks een tot 2021 lopend contract vertrekken bij de Koninklijke, voornamelijk omdat hij onder trainer Zinédine Zidane maar sporadisch aan spelen toekomt. James is ook al gelinkt aan Arsenal en Manchester United, al lijkt Everton voorlopig in poleposition te liggen.

Ancelotti probeerde vorig jaar al om de samenwerking met James nieuw leven in te blazen. De Italiaanse coach was destijds nog verbonden aan Napoli. De clubleiding van Real wenste echter niet mee te werken aan een tussentijds vertrek van de 29-jarige middenvelder. "Ik mocht helaas niet vertrekken van de club, ook al had Zidane zijn basisteam al staan", zo zei James vorige week tegen de Mexicaanse journalist Daniel Habif in de podcast Realeza del Fútbol Latino.

James ging in dat onderhoud ook nader in op zijn toekomst op clubniveau. "Ik heb al in een aantal sterke competities gespeeld, alleen de Serie A en Premier League ontbreken nog in dat rijtje", zo zei de bankzitter van Real. "We zullen zien waar ik terechtkom of welke club mij daadwerkelijk wil hebben." Om er gelijk aan toe te voegen: "Naar Engeland gaan zou mooi zijn, dat is echt een topcompetitie."