‘Alleen als hij opstapt is er nog een kans dat Messi bij Barcelona blijft’

In de Catalaanse en Spaanse media weet men het zeker: Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Barcelona. Volgens onder meer The Athletic is de aanvaller ervan overtuigd om verder te gaan bij Manchester City, na enkele goede gesprekken met manager Josep Guardiola. In Barcelona-kringen is de verontwaardiging en de woede om het mogelijke vertrek van Messi uit het Camp Nou behoorlijk groot.

Victor Font i Manté, die volgend jaar maart meedoet aan de presidentsverkiezingen van Barcelona, richt zijn pijlen op Josep Maria Bartomeu, de huidige voorzitter. "Alleen als Bartomeu opstapt is er nog een kans dat Messi bij Barcelona blijft", vertelt de presidentskandidaat in gesprek met El Transistor. "Maar de mensen om Messi heen denken zeker te weten dat hij zijn beslissing al heeft genomen. Dit is niet iets van de afgelopen dagen, dit speelde al voor de nederlaag (2-8 tegen Bayern München in de Champions League, red.) in Lissabon. We hebben ervoor gewaarschuwd dat dit stond te gebeuren."

Fans Barcelona gaan de straat op na nieuws Messi: 'Bartomeu, vertrek!'

Font i Manté wijst Bartomeu aan als schuldige in de kwestie-Messi. "Hij is zonder twijfel de slechtste clubpresident in de geschiedenis van Barcelona", aldus de Spaanse zakenman, die over het hele gebeuren al heeft gesproken met clubicoon Xavi, thans werkzaam als coach van het Qatarese Al-Sadd. "Ik heb vanmiddag (dinsdagmiddag, red.) met hem gesproken en we maken ons allebei grote zorgen over de club. Het zou vreselijk zijn als twee grootheden van Barcelona, zoals Messi en Guardiola dat zijn, ergens anders samen zouden werken."

De presidentskandidaat uitte vorige week ook al zijn zorgen in de Spaanse media, vlak nadat Ronald Koeman was aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. "Als ik voorzitter word, zal Koeman geen trainer meer zijn. Ja, hij is een icoon van Barcelona. En iedereen moet hem dankbaar zijn dat hij de uitdaging wil aangaan en iedereen moet hem het allerbeste wensen. Als het noodzakelijk is, kan hij op een of andere manier een bijdrage aan ons project leveren. Het project zal over heel de club worden geïmplementeerd, van de voorzitter tot de jeugdtrainer", zo liet Font i Manté optekenen in de Spaanse media.