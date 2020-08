‘Botte’ Koeman krijgt sneer van oud-speler na drama bij Barcelona

Lionel Messi wil Barcelona verlaten, zo heeft de aanvaller kenbaar gemaakt aan de club. Het gesprek met Ronald Koeman vorige week vormde volgens Spaanse media de druppel die de emmer deed overlopen bij de Argentijn. De trainer heeft diverse spelers naar verluidt op botte wijze kenbaar gemaakt dat ze mogen vertrekken bij Barcelona, een tafereel dat volgens Michael Ball herkenbaar is.

De voormalig linkervleugelverdediger van onder meer PSV kwam in het seizoen 2006/07 niet in de plannen van Koeman voor bij de Eindhovense club. De veertigjarige Engelsman laat nu op Twitter weten dat Koeman in herhaling valt. "Het lijkt erop dat Koeman zijn oude trucs opnieuw uit de kast haalt. Nu ben ik tenminste in goed gezelschap", grapt Ball.

Sounds like Koeman is up to his old tricks again. #Niasse #Ball #Messi #Suarez At least I’m in good company now! ?????? — Michael Ball (@bally03) August 25, 2020

De oud-verdediger noemt in het bericht naast de naam van Messi ook de namen van Luis Suárez en Oumar Niasse. Suárez heeft volgens Spaanse media in een telefoongesprek van een minuut van Koeman te horen gekregen dat er geen plek meer voor hem is bij Barcelona en mag vertrekken. Ball ziet een gelijkenis met de situatie van aanvaller Niasse bij Everton.

"Toen Koeman hier kwam, was ik een makkelijk doelwit. Koeman wilde me kapotmaken. Dat probeerde hij althans. Ik was sterk. Ik heb hard gewerkt", stelde Niasse over de Nederlander. Ook Ball is niet te spreken over Koeman. Op de vraag op Twitter of Koeman zijn manager was bij PSV, antwoordt hij veelzeggend: "Managen zou ik het niet willen noemen."

Koeman: 'Ik weet niet of ik Messi moet overtuigen te blijven'

Bij het ontslag van Koeman bij Everton in 2017 deelde Ball ook al een sneer uit naar zijn voormalig coach. "Wanneer de resultaten tegenvallen, lijkt hij zijn spelers niet te kunnen motiveren en verbeteren. Hij is bot en pijnlijk eerlijk soms, maar wanneer de resultaten goed zijn, is alles goed. Wanneer het slecht gaat, heeft hij moeite met zijn maniertjes."