Na afloop van het oefenduel tussen Ajax en Hertha BSC (1-0) van dinsdagavond ging het niet over de zege van de Amsterdamse club. Het uitvallen van Daley Blind in de slotfase was hét onderwerp van gesprek op met name de sociale media. De centrumverdediger ging plotseling naar de grond, zonder de aanwezigheid van een tegenstander. De ICD, die zijn hartritme bij stoornissen moet herstellen, ging af, zo verklaarde trainer Erik ten Hag kort na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting. Desondanks is de schrik behoorlijk groot, zo ook in de ochtendbladen.

"Blind zorgde voor veel bezorgdheid toen hij in de 78ste minuut plots, zonder de bal of een opponent in de buurt, naar de vlakte ging", zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdagochtend in een terugblik. "De verdedigingsleider zakte al lopende door de knieën en ging languit liggen. Klaas-Jan Huntelaar (die kort daarvoor was ingevallen, red.) vroeg om verzorging en al snel stonden meerdere teamgenoten over Blind gebogen. Toen het spel stillag, sprintten twee leden van de medische staf het veld in om poolshoogte te nemen." Blind werd gelijk naar de kant gehaald door Ten Hag, die Devyne Rensch het veld instuurde.

"Een golf van benauwdheid vloeide onmiddellijk door de Johan Cruijff ArenA, die met 6.000 toeschouwers ‘uitverkocht’ was." De ochtendkrant brengt het ‘déjà vu-gevoel' van de Ajax-aanhang naar voren. "In december ging Blind tijdens de Champions League-wedstrijd Ajax - Valencia ook onverwachts liggen, naar later bleek als gevolg van een ontstoken hartspier. Bij de routinier werd daarop onderhuids een icd-kastje, een soort defibrilator, geplaatst." Ten Hag probeerde na afloop vooral de rust te bewaren, ondanks het schrikmoment van kort daarvoor. "Het belangrijkste is het welzijn van de speler. Zijn gezondheid is natuurlijk de eerste zorg. Als je het sein krijgt dat hij oké is, ga je verder met de wedstrijd."

Volgens De Telegraaf ging de kleine schare Ajax-supporters vanwege het incident met Blind met een vervelend gevoel naar huis, ondanks de tweede oefenzege van dinsdag. Eerder op de dag werd met 5-2 gewonnen van Holstein Kiel. "En dat terwijl ze zich tot een klein kwartier voor tijd zo goed hadden vermaakt. Na de eerdere klinkende zeges op RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1), Wolfsberger AC (2-0) en Red Bull Salzburg (4-1) maakte het elftal van Ten Hag tegen de gerenommeerde Bundesliga-club opnieuw indruk." Enkele spelers krijgen extra aandacht. "Zakaria Labyad scoorde uit een vrije trap en Mohammed Kudus, Antony en Perr Schuurs sprongen met hun uitstekende spel in het oog. Toch waren zij nauwelijks onderwerp van gesprek. Dat was Blind."