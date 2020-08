Suárez en Vidal reageren veelzeggend op besluit Messi

Lionel Messi heeft een vertrekwens ingediend bij Barcelona. De 33-jarige superster is boos over de gang van zaken en heeft er geen vertrouwen meer in dat het huidige bestuur de club verder gaat helpen. Nadat voormalig ploeggenot Carles Puyol op Twitter al zijn steun had uitgesproken aan Messi, laten nu ook Luis Suárez en Arturo Vidal van zich horen.

Suárez en Vidal hebben te horen gekregen dat ze mogen uitkijken naar een nieuwe club. Trainer Ronald Koeman had diverse spelers gebeld om aan te geven dat ze niet in de plannen voorkomen. Naar verluidt duurde het gesprek met Suárez erg kort, namelijk een minuut. Nu bekend is geworden dat Messi de club wil verlaten, spreken Suárez en Vidal zich publiekelijk uit.

???? — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

“Respect en bewondering, Leo. Je krijgt al mijn steun, vriend”, zo luidde de korte boodschap van Puyol op Twitter. Suárez reageerde op het bericht van de Spanjaard met emojis van applaus. De 33-jarige Uruguayaan is een goede vriend van Messi en de reactie van Suárez, die al ruim 40.000 keer is geretweet en meer dan 200.000 likes heeft verzameld, wordt gezien als een openlijke steunbetuiging.

Ook Vidal heeft van zich laten horen, maar dan op een cryptische wijze. De middenvelder liet kort na de berichten over de vertrekwens van Messi op Twitter weten dat er sprake is van strijdlust, al is niet duidelijk of hij het over zichzelf of over Messi (of beide) heeft. "Als je een tijger in het nauw drijft, geeft hij niet op. Hij vecht!", aldus de 33-jarige Chileen, die nog een jaar vastligt in het Camp Nou.

Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!?????????????? pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020