‘Messi kent geen twijfels en heeft nieuwe club al uitgekozen’

Lionel Messi wil Barcelona inruilen voor Manchester City, zo claimt Marcelo Bechler. De Braziliaan staat bekend als de eerste journalist die in 2017 de onverwachte transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain aankondigde en verzekerde onlangs ook als eerste dat Messi had had besloten Barcelona te verlaten. Andere media melden dat de Engelse grootmacht erg geïnteresseerd is in Messi en dat de Argentijn al veel contact heeft gehad met Josep Guardiola. Het Engelse The Athletic bevestigt de berichtgeving en stelt dat Messi overtuigd is geraakt na gesprekken met Guardiola.

Bechler gaf eerder op basis van 'bronnen binnen Barcelona' al aan dat Messi zich nog nooit zo geïsoleerd had gevoeld binnen de club en dat hij niet te spreken was over de weg die Barcelona is ingeslagen sinds het gedwongen vertrek van Ernesto Valverde. Bechler verzekerde eveneens dat Messi op dit moment niet gelooft dat het bestuur in staat zal zijn om de selectie in een paar weken tijd van nieuw elan te voorzien.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020

Messi heeft inmiddels een vertrekwens ingediend en Manchester City lijkt de volgende bestemming te worden. Catalunya Ràdio claimde dat Messi en Guardiola in de afgelopen dagen contact hebben gehad over een eventuele overstap. Messi zou in de toekomst prijzen willen blijven winnen en goed voetbal willen blijven spelen en hij ziet een overgang naar the Citizens als een manier om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Volgens de Braziliaanse versie van ESPN heeft Messi zelfs gebeld met voormalig ploeggenoot Neymar om hem te vragen zich eveneens aan te sluiten bij de Premier League-club.

Manchester City heeft volgens de berichtgeving deze transferperiode driehonderd miljoen te besteden en zou in dat geval een groot deel van dit bedrag aan één speler moeten spenderen. Messi heeft een clausule in zijn contract staan die het mogelijk maakt om na ieder seizoen eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking. De deadline voor deze clausule valt echter op 10 juni. Het kamp-Messi zou van mening zijn dat deze datum vanwege de ontregeling van het seizoen door de coronacrisis dit jaar niet van toepassing is.

AS geeft aan dat Barcelona wel geld wil verdienen aan het vertrek van Messi. Naar verluidt wil Barcelona één euro meer vragen voor de Argentijn dan de 222 miljoen euro die men ontving bij de transfer van Neymar naar PSG in 2017. Volgens de Spaanse krant zijn er weinig mensen binnen Barcelona nog overtuigd dat Messi zijn loopbaan afsluit in het Camp Nou. Barcelona wil naar verluidt voorkomen dat er een rechtszaak komt, waardoor de club wil onderhandelen over een vertrek. Bij een transfersom van 222.000.001 zou Messi dus mogen verkassen.