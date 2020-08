Real Madrid en AC Milan praten over transfer

(The Sun)

Manchester United gaat Joel Pereira voor de zesde keer verhuren. De Portugese doelman, die het voorbije seizoen voor het Schotse Hearts actief was, gaat de overstap naar Huddersfield Town maken. (The Sun)

Het gedegradeerde Bournemouth dreigt ook Adam Smith te gaan verliezen. Burnley ziet in de verdediger van the Cherries een oplossing voor de problemen op de rechtsbackpositie. (Daily Mail)