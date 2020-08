Valencia laat met Premier League-transfer Rodrigo volgende sleutelspeler gaan

Rodrigo Moreno vervolgt zijn loopbaan naar alle waarschijnlijkheid bij de Engelse promovendus Leeds United. Valencia, de huidige werkgever van de 29-jarige spits, maakt dinsdagavond laat via de officiële kanalen melding van een principeakkoord met the Peacocks. Enkel de medische keuring kan er nog toe leiden dat de transfer afketst.

Met de overgang van Rodrigo is naar verluidt een bedrag van minimaal dertig miljoen euro gemoeid. Deze som kan middels een aantal bonussen met nog tien miljoen oplopen. Rodrigo zal zodra de laatste formaliteiten zijn afgerond zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract in Engeland.

Voor de aanvaller komt het zodoende deze zomer wel van een vertrek bij los Che. De 22-voudig international van Spanje was vorig jaar al dicht bij een overgang naar Atlético Madrid en maakte in die periode zelfs zijn kluisje in de kleedkamer al leeg. Deze transfer ketste uiteindelijk echter op het laatste moment af, waardoor hij alsnog in het Mestalla actief bleef.

Rodrigo kwam in de afgelopen zes seizoenen tot 220 duels namens Valencia, waarin hij goed was voor 59 doelpunten. De aanvaller is na Ferran Torres, Francis Coquelin, Dani Parejo en Ezequiel Garay de volgende speler van naam die de deur achter zich dichttrekt in de sinaasappelstad. Het is al enige tijd onrustig bij de werkgever van Jasper Cillessen, die mogelijk na een jaar ook alweer zal vertrekken.