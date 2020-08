‘Messi en Guardiola lopen vooruit op mogelijke transfer van ruim 222 miljoen’

Lionel Messi zorgde eerder op de dinsdagavond voor een schok door zijn vertrekwens kenbaar te maken bij het bestuur van Barcelona en inmiddels begint de rook in het Camp Nou enigszins op te trekken. In de Spaanse pers wordt enkele uren nadat het nieuws voor het eerst naar buiten kwam stevig gespeculeerd over de gang van zaken in de komende dagen. Duidelijk is dat Barcelona in ieder geval niet van plan is om Messi zomaar te laten vertrekken.

Het doorgaans goed ingevoerde Catalaanse radiostation RAC1 weet te melden dat het bestuur van Barcelona inzet op een torenhoge transfersom voor de 33-jarige Messi. De sterspeler heeft een clausule in zijn contract staan die het voor hem mogelijk maakt om na ieder seizoen eenzijdig een einde te maken aan de samenwerking. De deadline voor deze clausule valt echter op 10 juni, waardoor hij al enige tijd verlopen is.

Het kamp-Messi zou van mening zijn dat deze datum vanwege de ontregeling van het seizoen door de coronacrisis dit jaar niet van toepassing is, maar Barcelona verwacht alsnog sterk te staan in de rechtbank als het van een juridische strijd tussen de twee partijen komt. De clubleiding meent het gelijk aan zijn kant te hebben, al heeft men zich er inmiddels wel bij neergelegd dat het niet mogelijk zal zijn om Messi aan boord te houden als hij echt een breuk wil forceren. Het bestuur van Barcelona heeft daarom besloten dat Messi enkel mag vertrekken als er een transfersom op tafel komt die hoger is dan de 222 miljoen euro die Paris Saint-Germain drie jaar geleden voor Neymar betaalde.

Een van de mogelijke bestemmingen voor Messi zou het Manchester City van zijn oude trainer Josep Guardiola kunnen zijn en Catalunya Ràdio voegt toe dat de twee in de afgelopen dagen contact hebben gehad over een eventuele overstap. Messi zou in de toekomst prijzen willen blijven winnen en goed voetbal willen blijven spelen en hij ziet een overgang naar the Citizens als een manier om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Manchester City heeft volgens de berichtgeving deze transferperiode driehonderd miljoen te besteden en zou in dat geval een groot deel van dit bedrag aan één speler moeten spenderen.

Eerdere geruchten dat voorzitter Josep Maria Bartomeu als gevolg van de beslissing van Messi op wil stappen lijken niet op waarheid te berusten. De preses heeft tegenover Sport laten weten dat er geen sprake zal zijn van een (vrijwillig) vertrek. Een voortijdig einde van Bartomeu zou ook gevolgen kunnen hebben voor de net aangestelde trainer Ronald Koeman. Volgens berichten in de Spaanse pers vormde een onderhoud dat Messi onlangs had met de oefenmeester, waarin hij te horen kreeg dat er geen sprake meer zal zijn van bepaalde privileges, de druppel.