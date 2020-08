Succestrainer Raúl bezorgt Real Madrid primeur in clubgeschiedenis

Real Madrid heeft dinsdagavond voor de eerste keer beslag weten te leggen op de UEFA Youth League. Het Onder-19-elftal van de Koninklijke was onder leiding van clubicoon Raúl in de finale met 3-2 te sterk voor Benfica en gaat daardoor met de prestigieuze prijs aan de haal. De Portugese tegenstander was afgelopen zaterdag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de halve finale.

Real Madrid stond halverwege zijn eerste Youth League-finale al met 2-0 voor dankzij een goal van Pablo en een eigen doelpunt van Henrique Jocu. Na de onderbreking gaf Gonçalo Ramos de Portugese talenten nieuwe hoop met de 2-1, maar nog geen minuut later liep Real Madrid alweer uit dankzij een treffer van Miguel Gutiérrez.

Een tweede goal van Ramos bracht vervolgens de spanning weer volledig terug en Benfica kreeg vanaf de penaltystip ook de uitgelezen kans om nog langszij te komen. Doordat Tiago Dantas zijn poging van elf meter echter niet achter doelman Luís López kreeg werd de finale in het Colovray Sports Centre in het Zwitserse Nyon uiteindelijk een prooi voor Real Madrid.

Voor Raúl betekent de winst van de Youth League meteen zijn laatste kunststukje als trainer van Real Madrid Onder-19. De oud-spits is eigenlijk de trainer van Real Madrid Castilla, het tweede elftal van de Spaanse grootmacht. Raúl nam de Onder-19 onder zijn hoede na het vertrek van Dani Poyatas naar Panathinaikos en keert nu weer terug naar Castilla.