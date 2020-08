Ten Hag laat zich niet uit de tent lokken door vraag over Onana

André Onana en Nicolás Tagliafico zijn twee van de meest begeerde spelers van Ajax. De doelman en de linksback zijn al in verband gebracht met onder meer Barcelona en Chelsea. Onana bleef dinsdagavond in de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC (1-0) aan de kant, net als in de rest van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zijn afwezigheid en de basisplaats van Maarten Stekelenburg lijkt echter niets te maken te hebben met een naderend vertrek van Onana, zo blijkt uit het antwoord van Ten Hag.

"Is dat voorsorteren van jou?", vraagt een verslaggever van Ziggo Sport naar de reden van het meespelen van Stekelenburg en het ontbreken van Onana. Een pasklaar antwoord van Ten Hag volgt evenwel niet. "Wij weten dat Maarten twee jaar niet heeft gespeeld. Wat hij nodig heeft is ritme, dat hij kan keepen staat buiten kijf. En hij heeft deze wedstrijden nodig om er weer in te komen. En daarachter zitten een tweetal jonge honden (Kjell Scherpen en Dominik Kotarski, red.). En die laten ook zien dat ze er klaar voor zijn. Dat is een prettige wetenschap, ze houden elkaar op deze manier scherp."

Over het eventueel moeten vervangen van Tagliafico komt Ten Hag ook met een uitleg. "We hebben intern een aantal spelers die we aan het testen zijn. Sergiño Dest zou daar kunnen spelen. Devyne Rensch, die zich uitstekend ontwikkelt. We hebben dus zeker opties daar." Rensch maakte dinsdagmiddag tegen Holstein Kiel (5-2) een sterke indruk aan de zijde van Ajax. De zeventienjarige verdediger bekroonde zijn optreden met een doelpunt.

Ten Hag verlegt de aandacht naar het oefenduel met Hertha BSC en deelt complimenten uit aan Perr Schuurs, die volgens de journalist van Ziggo Sport een 'fantastische wedstrijd' speelde. "Jij zegt het en ik ben het daar volstrekt mee eens", beaamt de Ajax-coach. "Hij speelde uitstekend, in alle facetten van het voetbal. Zowel in de opbouw als in het verdedigende gedeelte. Ruimtes dichtlopen en zijn medespelers ondersteunen in de rugdekking. Ik heb dus inderdaad een ijzersterke Perr Schuurs gezien", aldus Ten Hag.