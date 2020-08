Champions League-avontuur Lens en Özyakup met Besiktas al voorbij

Het Champions League-avontuur van Besiktas is dinsdagavond al snel ten einde gekomen. De Turkse grootmacht nam het in de tweede voorronde van het miljardenbal op tegen PAOK Saloniki en ging op bezoek in Griekenland met 3-1 onderuit. Doordat de tweede voorronde over slechts één wedstrijd wordt afgewerkt, is Besiktas al uitgeschakeld.

Jeremain Lens begon aan de kant van de Turken in de basis, terwijl de vorig seizoen aan Feyenoord verhuurde Oguzhan Özyakup als invaller zijn opwachting maakte. In het eerste halfuur ging het al helemaal mis voor Besiktas toen PAOK door twee doelpunten van Christos Tzolis en een treffer van Dimitrios Pelkas op een snelle 3-0 voorsprong kwam.

Nog voor rust was er op aangeven van Lens ook de 3-1 van Cyle Larin en de score had in het eerste bedrijf nog verder op kunnen lopen door toedoen van Chuba Akpom. De aanvaller van PAOK miste vijf minuten voor rust echter een strafschop en in de tweede helft werd er niet meer gescoord. Diego Biseswar bleef aan de kant van de thuisploeg de hele wedstrijd op de bank.