KNVB schuift Erwin van de Looi door na vertrek Ronald Koeman

Erwin van de Looi sluit zich in de aankomende interlandperiode aan bij de technische staf van het Nederlands elftal. De trainer van Jong Oranje gaat Dwight Lodeweges, die op interim-basis de taken van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman over heeft genomen, en diens assistent Maarten Stekelenburg assisteren.

De KNVB benadrukt in zijn persbericht dat de verhuizing van Van de Looi een tijdelijk karakter heeft en enkel geldt voor de periode waarin er nog geen officiële opvolger van Koeman is benoemd. Oranje komt vrijdag 4 september in de Nations League in actie tegen Polen en drie dagen later, op 7 september, is Italië de tegenstander.

Van de Loois assistent Marcel Groninger neemt voorlopig de honneurs waar bij Jong Oranje en krijgt daarbij ondersteuning van Bert Konterman, de huidige bondscoach van Nederland Onder-20. De Nederlandse talenten nemen het in de EK-kwalificatie achtereenvolgens op tegen Jong Wit-Rusland en Jong Noorwegen. Van de Looi zal zich na het trainingskamp van het ‘grote’ Oranje weer bij Jong Oranje voegen voor de wedstrijd tegen de Noren.